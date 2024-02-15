Таможня призвала клеить акцизные марки на алкоголь в России вместо Латвии

Таможня рекомендовала ускорить перенос маркировки импортного алкоголя акцизными марками на территорию России. Сейчас ввозимое в страну спиртное проходит эту процедуру в Латвии. Но перенос грозит ростом цен до 30%, ожидает бизнес

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Начальник Центральной акцизной таможни (ЦАТ) Федеральной таможенной службы Игорь Ерошин призвал импортеров алкоголя активнее переносить из Латвии в Россию процесс нанесения федеральных специальных марок на спиртное, которое ввозится в страну. Речь об этом шла на рабочей встрече ЦАТ с поставщиками 9 февраля, рассказали два присутствовавших на ней источника РБК и подтвердили компании Simple Group и AST, также принимавшие участие в мероприятии.

О том, что такая встреча проводилась, сообщила и сама ЦАТ. В информации на ее официальном сайте говорится, что Ерошин провел с импортерами алкоголя встречу, посвященную ходу эксперимента по маркировке ввозимого в Россию спиртного. По словам источников РБК, в ЦАТ недовольны тем, что значительная часть алкоголя продолжает маркироваться за пределами страны.

В пресс-службе таможни подтвердили РБК, что импортеры в большинстве своем продолжают осуществлять нанесение федеральных специальных марок на территории иностранных государств, преимущественно Латвии. Там считают, что компании должны активнее участвовать в эксперименте, при этом уточнили, что ответственности за маркировку продукции за пределами страны в законодательстве сейчас не предусмотрено. РБК направил запрос в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Почему импортный алкоголь маркируют в Латвии

До 2021 года в России действовал запрет на ввоз в страну импортной продукции без специальных федеральных марок. Их наносили либо сами зарубежные производители (в основном те, у кого поставки в Россию были велики и для кого была целесообразна установка такого оборудования), либо партнерские склады в ЕС, преимущественно Латвии. Благодаря удобной и развитой инфраструктуре именно эта страна стала «экспортным хабом» для алкоголя и табака, который реэкспортировался в другие страны Прибалтики и в Россию, указывали аналитики Euromonitor International. В результате эта страна становилась крупнейшим импортером ряда категорий спиртного: например, в сезоне 2017–2018 годов эта страна нарастила объем поставок французского коньяка на 41% год к году, до 3,8 млн бутылок, значительная часть которых в дальнейшем отправлялась в Россию.

С 2021 года в России запустился эксперимент по нанесению специальных федеральных марок уже на территории страны. Изначально он проводился только в Калининградской области, но в 2022 году его расширили на всю страну и продлили его сроки до 1 мая 2024-го. Решение объяснялось тем, что использование складов в Прибалтике несет собой риски, «связанные с формированием логистической цепочки поставок, обеспечением дополнительного страхования грузов», а также приводит к дополнительным расходам из-за повышения стоимости нанесения маркировки или вообще угрозе отказа в услуге в западных странах.

По состоянию на 1 августа 2023 года в реестре участников эксперимента, который ведет Росалкогольтабакконтроль, было 25 организаций, более поздних данных нет. По данным ЦАТ, в 2023 году в эксперименте приняли участие около 70 импортеров, а общий объем промаркированного в России импортного алкоголя составил около 55 тыс. л. При этом, по данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, поставки только одних вин в первом полугодии 2023 года составляли 233,4 млн л. Латвия была крупнейшим поставщиком вина в страну, следует из базы данных статистики международной торговли ООН Comtrade.

Что говорят импортеры

Опрошенные РБК крупные импортеры алкоголя называют ряд причин, из-за которых полностью перенести нанесение специальных федеральных марок в Россию непросто. Основная — недостаток специализированных складских мощностей. В России количество организаций, оказывающих услугу по нанесению марок на импортный алкоголь, и, соответственно, мощности специализированных складов сильно ограничены, поэтому стоит это примерно на 20–30% дороже, чем в Латвии, где существует целый кластер, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Разница в цене отразится на конечной стоимости алкоголя и особенно заметно это будет в низком ценовом сегменте, прогнозирует Липилин. При этом на импортное вино и так уже действуют повышенные пошлины, а с мая увеличится и ставка акциза, напоминает собеседник РБК.

Нехватка специализированных складов особенно ощущается в пиковые периоды, ближайший ожидается в апреле: перед повышением акцизов на вино импортеры постараются сформировать запасы по старым ставкам, говорит гендиректор AST Леонид Рафаилов.

Липилин уверен, что при возникновении повышенного спроса на нанесение марок в России эта услуга станет еще дороже. Для нанесения марок используется исключительно ручной труд, а в стране сейчас наблюдается сильнейшая нехватка рабочей силы, кроме того, вакантных складских площадей тоже мало. «Мы в целом поддерживаем инициативу, но нужно дать участникам рынка больше времени», — заключил Липилин.

В числе компаний, у кого есть таможенные склады, — группа Ladoga, которая запустила процесс нанесения марок на импортную продукцию в России в октябре 2022 года, после того как эксперимент был расширен за пределы Калининградской области, рассказал РБК президент компании Вениамин Грабар. До этого импортер осуществлял этот процесс либо непосредственно на мощностях зарубежных производителей, либо на специализированных складах в Прибалтике, уточнил он. Мощность российского склада компании, расположенного в Санкт-Петербурге, по его словам, составляет 180 тыс. бутылок в сутки. Изначально в Ladoga планировали использовать площадку только для собственных нужд, но впоследствии решили начать выполнять заказы других импортеров.

Сейчас компания маркирует там около 70% собственной продукции, намереваясь довести показатель до 100%, при этом у нее шесть действующих контрактов с другими поставщиками, рассказал Грабар. При этом он отметил, что за последние несколько дней компания получила еще пять новых запросов. Повышение тарифов пока не планируется.

Помимо недостатка складских мощностей есть трудности в законодательной части, например отсутствует механизм корректировки так называемого «пересорта продукции», когда зарубежный производитель ошибается, отправляя не тот товар, продолжает Рафаилов. AST маркирует в России 50% импортируемого алкоголя и планирует наращивать этот показатель, уточнил Рафаилов. Simple сейчас наносит марки непосредственно в России примерно на треть всей импортируемой продукции, говорит глава Simple Максим Каширин. Масштабировать этот процесс мгновенно, по его словам, невозможно, так как это требует инвестиций, в том числе в IT, и интеграции с текущими задачами. Особенно непросто наладить нанесение марок в России крупным поставщикам, которым требуется обклеивать до десяти или даже больше грузовиков в день, резюмирует глава Simple Group.