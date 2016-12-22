Россия обеспечила Латвии рекордный прирост импорта французского коньяка

Успех Латвии
В сезоне, который длился с августа 2017 по июль 2018 года, Латвия упрочила свои позиции в рейтинге крупнейших импортеров французского коньяка, следует из материалов Национального межпрофессионального бюро коньяков Франции (BNIC). В сезоне 2017/18 французские коньячные дома поставили в Латвию 3,8 млн бутылок, что на 41% больше, чем в сезоне 2016/17. Это самый высокий прирост среди ключевых рынков сбыта. В результате Латвия поднялась с девятого на седьмое место в рейтинге крупнейших импортеров коньяка.
Лидером по закупке коньяка остаются США с 86,5 млн бутылок (+10% к сезону 2016/17). Из европейских стран-импортеров более высокий, чем в Латвии, спрос на коньяк зафиксирован лишь в Великобритании (10,8 млн бутылок; + 4%) и Германии (4,8 млн бутылок; сократилось на 18%). На родине коньяка, во Франции, за прошедший сезон осталось 4,3 млн бутылок (сокращение на 5%), или 2,2% от всего объема производимого напитка.
Россия в первую десятку импортеров французского коньяка не входит. В сезоне 2017/18 коньячные дома увеличили поставки на российский рынок до 1,8 млн бутылок, что на 5% больше, чем в предыдущем сезоне, сообщила представитель BNIC Флора Клеман. Она уточнила, что, как и в Латвию, в Россию поставляется преимущественно уже бутилированный напиток.
Российский след
Поставки коньяка из Франции в Латвию начали расти в начале 2000-х и резко увеличились в сезоне 2006/07, свидетельствует статистика BNIC. Тогда был зафиксирован рост сразу в 2,3 раза, до 1,6 млн бутылок.
«Значительная доля» поставляемой французскими коньячными домами в Латвию и Эстонию продукции перенаправляется в Россию, отмечает Клеман. По ее словам, это обусловлено «индивидуальной стратегией» каждого конкретного коньячного дома: Латвия и Эстония входят в ЕС и граничат с Россией. Назвать дома, которые активно работают с покупателями в Латвии, в BNIC не смогли.
Латвия является «экспортным хабом» для алкоголя, констатируют в своем исследовании аналитики Euromonitor International. Значительная часть ввозимого в Латвию алкоголя реэкспортируется в другие страны Прибалтики и Россию, что связано «с удобной и развитой инфраструктурой этой страны, особенно в категориях таких товаров, как алкогольные напитки и табак», указывает Euromonitor.
Не только коньяк, но и другой импортный алкоголь традиционно поставляется в Россию через Латвию, подтверждает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, алкоголь поступает на латвийские склады, где на него наносятся акцизные марки, и дальше он идет в Россию. Это не реэкспорт, настаивает собеседник РБК.
В рамках Евросоюза подготовка товаров к экспорту в Россию, Белоруссию, Украину и другие страны СНГ на территории Литвы, Эстонии и Латвии — нормальная процедура, рассказывает представитель Ассоциации логистики Латвии. В частности, французские коньячные дома для поставок в Россию используют склады под Ригой, где товар обрабатывают и готовят к экспорту. Для французов российский рынок не настолько крупный, чтобы у себя на заводах устанавливать оборудование для наклеивания российских акцизных марок — это удобнее сделать через посредника в Латвии и Литве. В Европе перемещения товаров четко отслеживаются и сопровождаются соответствующими гарантиями, поэтому все отгрузки фиксируются, и формально импорт в Латвию коньяка может значительно превышать его реальное потребление, резюмирует собеседник РБК.
Латвия, как и другие прибалтийские страны, — мощный логистический хаб в торговле с Россией, согласен Алексей Шмидт, управляющий партнер компании Schmidt & Schmidt (оказывает российским компаниям услуги по выходу на европейский рынок). В Латвии в течение долгого времени российским предприятиям было проще зарегистрировать юрлицо, там дешевая логистика и рабочая сила, множество складов, которые импортеры могут использовать для консолидации товара, перечисляет эксперт.
Такую схему, полагает Шмидт, могут использовать, например, ретейлеры: они закупают товары у разных производителей во Франции на латвийское юрлицо, затем продукция свозится на склады в Латвии, сортируется по машинам, а потом эти машины уходят в Россию напрямую в магазины. Крупнейшие российские ретейлеры — «Ашан», X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») и Metro, в ассортименте которых есть французский коньяк, — на запросы РБК не ответили.
Что говорит российская таможня
Коньяком может считаться лишь напиток, произведенный по определенной технологии во французском департаменте Шаранта (там расположен город Коньяк). Но Федеральная таможенная служба России (ФТС) в своей статистике учитывает под названием коньяк крепкие алкогольные напитки и из других стран (бренди). В результате, по данным ФТС, Франция — только третий поставщик коньяка в Россию после Армении и Грузии.
В 2017 году в Россию из Франции было ввезено 1,6 млн л коньяка в пересчете на 100-процентный спирт на сумму $112,7 млн, следует из расчетов РБК на основе данных ФТС. Объемы поставок выросли на 41% по сравнению с 2016 годом. Латвия была только на девятом месте по поставкам коньяка: они составили всего 4 тыс. л на $185,6 тыс. — объемы поставок выросли к прошлому году более чем в два раза.
В первом полугодии 2018 года поставки коньяка из Франции в Россию выросли на 44% к аналогичному периоду прошлого года, до 662 тыс. л. Поставки из Латвии, напротив, снизились на 8,7% и составили 1,9 тыс. л.