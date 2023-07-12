Росалкоголь поддержал запрет клеить марки на алкоголь в Евросоюзе

Последние 15 лет в прибалтийских странах появился «целый кластер логистических и складских центров», которые оказывают услуги по хранению и маркировке товаров, ввозимых потом в Россию, говорит автор инициативы

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Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, предложил в ответ на действия Литвы запретить оклеивать специальными марками ввозимый в Россию алкоголь на территории недружественных стран. Копия законопроекта есть у РБК. Документ адресован вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко и датирован 5 июля. На заседании комитета Совфеда глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин поддержал его инициативу.

Сенатор подготовил поправки в закон «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и о проведении эксперимента по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

По словам сенатора, последние 15 лет в прибалтийских странах появился «целый кластер логистических и складских центров», которые оказывают услуги по хранению и маркировке товаров, ввозимых потом в Россию. Почти 60% от всего объема подакцизной алкогольной продукции для России, подлежащей маркировке, проходит именно через Литву, утверждает автор инициативы.

«Оценивая объем ввоза алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками, из недружественных стран на уровне 60 составов большегрузных автомобильных транспортных средств и контейнеров в день, можно предположить, что только на услугах по маркировке и доставке товаров из Калининградской области российские компании теряют за год около 7 млрд руб.», — подсчитал он.

В случае введения запрета европейские компании, в первую очередь прибалтийские, лишатся источников дохода. Владельцы таможенных складов в России при этом готовы полностью обеспечить потребность в маркировке ввозимого в страну алкоголя, отметил сенатор.

Эксперимент по нанесению специальных марок на импортируемый в Россию алкоголь проводится на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей, Краснодарского края и Татарстана. Он продлится до 31 мая 2024 года.

«С учетом усиления санкционного давления со стороны Европейского союза и заявлениями литовской стороны о повышении контроля за грузовыми перевозками из Российской Федерации и Республики Беларусь значительно усложнились условия доставки грузов в Калининградскую область через территорию Европейского союза с основной территории Российской Федерации, а также третьих стран и обратно», — говорится в пояснительной записке.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин поддержал инициативу и не исключил, что страны Прибалтики могут клеить российские марки на свою контрафактную продукцию.

«Я думаю, здесь нужно дождаться конца эксперимента и, может, действительно запретить маркировку [за рубежом]. <...> Но чтобы не было обременения для бизнеса, сейчас как раз этот эксперимент дает увидеть, какие трудности, почему на один склад [приходится] только два импортера, а на другой — 30. Конечно, нужно запрещать. В Прибалтике целый промышленный комплекс», — заявил Алешин.

Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в свою очередь заметил, что за рубежом наносят марку «на что ни попадя, поэтому веры сегодня никакой нет».

Прибалтийские страны, включая Латвию, — мощный логистический хаб в торговле с Россией, отмечал в 2018 году в разговоре с РБК Алексей Шмидт, управляющий партнер компании Schmidt & Schmidt (оказывает российским компаниям услуги по выходу на европейский рынок). Он объяснял это тем, что в республике российским предприятиям проще зарегистрировать юрлицо, там дешевая логистика и рабочая сила, множество складов, которые импортеры могут использовать для консолидации товара.

Такой схемой, по мнению Шмидта, могут пользоваться, например, ретейлеры: они, например, закупают товары у разных производителей во Франции на латвийское юрлицо, затем продукция свозится на склады в республике, сортируется по машинам, а потом эти машины отправляют в Россию.