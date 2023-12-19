 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Президент Simple Group призвал российских виноделов снижать цены

Каширин из Simple Group: российские виноделы должны снижать цены
Сооснователь и президент Simple Group Максим Каширин призвал российских виноделов снижать цены. Он уверен, что те намерены увеличить стоимость своей продукции вслед за подорожанием импортного вина из-за роста пошлин
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские виноделы должны снижать цены на свою продукцию. Об этом в интервью РБК заявил Максим Каширин, сооснователь и президент одного из крупнейших российских дистрибьюторов импортного вина Simple Group

С августа этого года в России действует повышенная ставка таможенных пошлин на импортное вино — 20% вместо 12,5%, как было раньше. Мера должна была стать «шагом к защите рынка от дешевого импорта и дополнительным стимулом для отечественных производителей», поясняла замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. По ее словам, это решение носит «не запретительный характер», а позволяет «сохранить широкий ассортимент на полках и возможность выбора для потребителей». Но Каширин уверен, что российские производители поднимут цены на свою продукцию вслед за вынужденным подорожанием импортного вина.

Глава Simple — РБК: «В итоге на полке целая категория вин просто умрет»
Бизнес
Максим Каширин

Он отметил, что с 2016 года объем виноградников в России вырос менее чем на 5%, тогда как цены на готовую продукцию — на 50%. «Когда мы делаем любую категорию товаров дороже, мы обесцениваем деньги наших людей. Любое правительство понимает, что чем богаче твои граждане, тем больше у тебя экономика. Это нормально — защищать внутренний рынок, но надо понимать — как. Если мы не повышаем при этом цены, а опускаем — это умный ход», — считает президент Simple Group. В качестве положительного примера он приводит запрет экспорта дизельного топлива и как следствие возникновение избытка и снижение цен.

Путин подписал закон об увеличении втрое акцизов на вино и шампанское
Экономика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

«Да, меньше зарабатывают какие-то частные компании, но государство решает свою задачу. Но если мы идем путем запретов и повышаем стоимость товаров для наших граждан, правильно ли мы действуем?» — задается вопросом Каширин.

Он обращает внимание на сложность во взаимодействии бизнеса и власти. Одно из ключевых препятствий, по его словам, — «неумение по-настоящему не только слушать бизнес, но и верить в бизнес». Власти полагают, что бизнес, тем более алкогольный, по-прежнему стремится к «не вполне легальной работе», уверен глава Simple Group: «Алкогольная сфера, к сожалению, имеет очень высокую социальную чувствительность негативную. Но власти не понимают, что мы все изменились, мы взрослые, мы патриоты, мы за страну, за национальную экономику». Он напоминает, что «во всем мире алкогольные компании — цвет нации».

Читайте на РБК Pro
Как Duolingo и Yelp переманивают пользователей дейтинговых сервисов
Есть что взять: к кому налоговая придет с проверкой в 2024 году
5 районов Стамбула, открытых для иностранных инвесторов: гайд по выбору
ФНС жестко контролирует работу с самозанятыми. Как не получить штраф

«Мы же хотим, чтобы мы как нация перешли в винный сегмент потребления с водки и пива, где мы до сих пор застряли? Мы пьем всего 7 л вина на душу населения, а должны пить 20 л, как Норвегия, Дания, Швеция — страны, у которых даже нет собственного производства», — считает Каширин.

Он также называет «самой большой ошибкой» российского правительства думать, что импортеры выступают только за развитие импорта. «Это не так! Мы выступаем за глобальное развитие всей категории», — уверяет Каширин.

Для этого он даже рассматривает возможность покупки винного хозяйства в России: «Мы разных смотрим. Нам неинтересно купить хозяйство на 5 или 10 гектаров, нам с ним делать нечего, у нас размер другой. Нам надо 40–50 гектаров как минимум, и дальше со стартовым производством от 250 тыс. бутылок».

Откуда Россия поставляет вино и что изменится из-за спецоперации
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Кроме этого, с 2009 года Simple консультирует российских производителей вина — своих же поставщиков, напомнил собеседник РБК: «Sikory, «Шумринка», с нами даже Алексей Толстой из «Усадьбы Маркотх» и «Галицкий & Галицкий» советуется о чем-то. Просто потому что мы накопили очень большой профессиональный опыт. Раньше в тот же Крым привозили людей, показывали, помогали. Почему мы это делаем? Нам интересно под себя сделать проект, то есть впоследствии продавать весь этот объем». Доля российского вина в портфеле Simple сейчас составляет уже около 10%.

По данным Росстата, с 2021 года средняя стоимость российского игристого вина выросла на 23,4%, с 376,1 в январе 2021-го до 464,2 руб. в ноябре 2023-го. Данные по ценам импортного игристого отсутствуют. Стоимость столового вина крепостью до 14 градусов (разделения на российское и импортное нет) увеличилась на 15%, с 456,9 до 526,8 руб., крепленого вина — на 13,6%, с 599,9 до 681,5 руб.

Авторы
Теги
Мария Котова Мария Котова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
виноделие российское вино цены на вино алкогольный рынок
Материалы по теме
Путин подписал закон об увеличении втрое акцизов на вино и шампанское
Экономика
Минпромторг предложил выделять российское вино в меню ресторанов
Бизнес
В Египте обнаружили кувшины с вином 5000-летней выдержки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Ozon стал заметным игроком на рынке рекламы. Что ждет маркетинг в 2024-м Pro, 11:45
В Росавиации ответили на публикацию о рисках ареста 37 самолетов ГТЛК Общество, 11:43
Bloomberg узнал, как Apple решила избежать запрета «умных» часов в США Технологии и медиа, 11:43
В Брянской области сбили третий за утро украинский беспилотник Политика, 11:38
Нигерийский футболист рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве» Спорт, 11:37
В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба Политика, 11:30
Индекс доллара обновил минимумы августа. Что дальше Pro, 11:27
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Кадры землетрясения в Китае, где погибли больше 100 человек Общество, 11:25
Ефимов сообщил о победе ОЭЗ «Технополис Москва» в рейтинге технопарков Город, 11:17
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением Политика, 11:08
Hyundai решила продать завод в России структуре «Авилона» Бизнес, 11:07
Гендиректор девелопера «Самолет Страна» — об экспансии в регионы Отрасли, 11:05
В КНДР запустили межконтинентальную ракету Политика, 11:04
Президент Simple Group призвал российских виноделов снижать цены Бизнес, 11:01