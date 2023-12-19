Президент Simple Group призвал российских виноделов снижать цены

Сооснователь и президент Simple Group Максим Каширин призвал российских виноделов снижать цены. Он уверен, что те намерены увеличить стоимость своей продукции вслед за подорожанием импортного вина из-за роста пошлин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские виноделы должны снижать цены на свою продукцию. Об этом в интервью РБК заявил Максим Каширин, сооснователь и президент одного из крупнейших российских дистрибьюторов импортного вина Simple Group

С августа этого года в России действует повышенная ставка таможенных пошлин на импортное вино — 20% вместо 12,5%, как было раньше. Мера должна была стать «шагом к защите рынка от дешевого импорта и дополнительным стимулом для отечественных производителей», поясняла замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. По ее словам, это решение носит «не запретительный характер», а позволяет «сохранить широкий ассортимент на полках и возможность выбора для потребителей». Но Каширин уверен, что российские производители поднимут цены на свою продукцию вслед за вынужденным подорожанием импортного вина.

Он отметил, что с 2016 года объем виноградников в России вырос менее чем на 5%, тогда как цены на готовую продукцию — на 50%. «Когда мы делаем любую категорию товаров дороже, мы обесцениваем деньги наших людей. Любое правительство понимает, что чем богаче твои граждане, тем больше у тебя экономика. Это нормально — защищать внутренний рынок, но надо понимать — как. Если мы не повышаем при этом цены, а опускаем — это умный ход», — считает президент Simple Group. В качестве положительного примера он приводит запрет экспорта дизельного топлива и как следствие возникновение избытка и снижение цен.

«Да, меньше зарабатывают какие-то частные компании, но государство решает свою задачу. Но если мы идем путем запретов и повышаем стоимость товаров для наших граждан, правильно ли мы действуем?» — задается вопросом Каширин.

Он обращает внимание на сложность во взаимодействии бизнеса и власти. Одно из ключевых препятствий, по его словам, — «неумение по-настоящему не только слушать бизнес, но и верить в бизнес». Власти полагают, что бизнес, тем более алкогольный, по-прежнему стремится к «не вполне легальной работе», уверен глава Simple Group: «Алкогольная сфера, к сожалению, имеет очень высокую социальную чувствительность негативную. Но власти не понимают, что мы все изменились, мы взрослые, мы патриоты, мы за страну, за национальную экономику». Он напоминает, что «во всем мире алкогольные компании — цвет нации».

«Мы же хотим, чтобы мы как нация перешли в винный сегмент потребления с водки и пива, где мы до сих пор застряли? Мы пьем всего 7 л вина на душу населения, а должны пить 20 л, как Норвегия, Дания, Швеция — страны, у которых даже нет собственного производства», — считает Каширин.

Он также называет «самой большой ошибкой» российского правительства думать, что импортеры выступают только за развитие импорта. «Это не так! Мы выступаем за глобальное развитие всей категории», — уверяет Каширин.

Для этого он даже рассматривает возможность покупки винного хозяйства в России: «Мы разных смотрим. Нам неинтересно купить хозяйство на 5 или 10 гектаров, нам с ним делать нечего, у нас размер другой. Нам надо 40–50 гектаров как минимум, и дальше со стартовым производством от 250 тыс. бутылок».

Кроме этого, с 2009 года Simple консультирует российских производителей вина — своих же поставщиков, напомнил собеседник РБК: «Sikory, «Шумринка», с нами даже Алексей Толстой из «Усадьбы Маркотх» и «Галицкий & Галицкий» советуется о чем-то. Просто потому что мы накопили очень большой профессиональный опыт. Раньше в тот же Крым привозили людей, показывали, помогали. Почему мы это делаем? Нам интересно под себя сделать проект, то есть впоследствии продавать весь этот объем». Доля российского вина в портфеле Simple сейчас составляет уже около 10%.

По данным Росстата, с 2021 года средняя стоимость российского игристого вина выросла на 23,4%, с 376,1 в январе 2021-го до 464,2 руб. в ноябре 2023-го. Данные по ценам импортного игристого отсутствуют. Стоимость столового вина крепостью до 14 градусов (разделения на российское и импортное нет) увеличилась на 15%, с 456,9 до 526,8 руб., крепленого вина — на 13,6%, с 599,9 до 681,5 руб.