Литва и Латвия обогнали Италию по поставкам вина в Россию

По итогам января-августа из Латвии в Россию экспортировали вино на сумму $79 млн, а лидером по этому показателю стала Литва. В 2022 году в топ-3 страны по объему поставок входили Италия, Испания и Грузия

Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам первых восьми месяцев 2023 года Литва, Латвия и Грузия вошли в тройку лидеров по поставкам вина в Россию, следует из базы данных статистики международной торговли ООН Comtrade.

С января по июль из Литвы в Россию ввезли вина на сумму $126 млн. По сравнению с 2022 годом импорт из этой страны вырос на треть. Из Грузии было импортировано $112,1 млн вина, а из Латвии — $79 млн. Для Грузии данные указаны в том числе за август 2023 года ($12,9 млн).

В топ-10 также вошли:

Италия — $72,7 млн;

Испания — $20,8 млн;

Польша — $18,3 млн;

Германия — $11,3 млн;

Чили — $10,4 млн;

Португалия — $7,7 млн

Армения — $6,3 млн.

По подсчетам агентства, Чехия нарастила поставки вина в Россию в четыре раза по сравнению с прошлым годом — до $46 тыс.; Греция — более чем втрое, до $461,6 тыс.

За этот период Литва и Латвия импортировали больше всего вина из Италии ($59,3 млн на двоих), Испании ($21 млн) и Германии ($14,1 млн).

На данные первым обратило внимание агентство «РИА Новости».

В 2022 году, как подсчитал РБК на основе сведений Федеральной таможенной службы (их предоставил участник алкогольного рынка; ФТС в прошлом году приостанавливала публикацию статистики, а в марте 2023-го частично возобновила) в Россию ввезли 405,1 млн л вина (речь о тихих, игристых и крепленых винах); по сравнению с 2021-м, объем импорта вырос на 10%. В топ-3 крупнейших стран по объему поставок вошли Италия (134,11 млн л), Испания (65,97 млн л) и Грузия (68,58 млн л).

Весной 2022 года в ответ на начало военных действий на Украине ЕС запретил поставлять в Россию свои вина дороже €300 за штуку. От поставок своей продукции в Россию также решили воздержаться члены Союза виноделов Шампани. Экспорт алкогольной продукции в Россию ограничили США и Австралия. Прошлой осенью Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя — в основном виски и ликера. Изначально ведомство предлагало более широкий перечень напитков, но в итоге в список не вошли зарубежное вино и шампанское.

В июле текущего года правительство в ответ на западные санкции увеличило ставку ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран с 12,5 до 20%.