Путин поспорил с данными о «космическом» росте цен на машины АвтоВАЗа

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Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что рост цен на автомобили отечественного производства оказался серьезным, по его словам, это частично связано с тем, что часть автокомпонентов в них были иностранными.

Рост цен на автомобили Путин оценил, отвечая на вопрос журналиста, отметившего, что цены на машины АвтоВАЗа «улетели в космос». Он не согласился с такой оценкой, но признал, что ценник на них вырос на 40%.

Президент пояснил, что развитие автопрома и производство части автокомпонентов было в России доверено «иностранным партнерам». АвтоВАЗ справляется с выпуском машин, подчеркнул Путин и выразил надежду, что увеличение выпуска приведет к снижению цен на продукцию. Прогнозы о том, что с уходом иностранных автопроизводителей российский автопром рухнет, не сбылись, подчеркнул он.

«Те, кто думали, что рухнет у нас, будут разочарованы. Ничего не рухнуло у нас», — сказал президент.

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