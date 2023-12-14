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Прямая линия Путина ,  
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Путин поспорил с данными о «космическом» росте цен на машины АвтоВАЗа

Президент Путин: цены на машины пойдут вниз с увеличением производства
Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что рост цен на автомобили отечественного производства оказался серьезным, по его словам, это частично связано с тем, что часть автокомпонентов в них были иностранными.

Рост цен на автомобили Путин оценил, отвечая на вопрос журналиста, отметившего, что цены на машины АвтоВАЗа «улетели в космос». Он не согласился с такой оценкой, но признал, что ценник на них вырос на 40%.

Президент пояснил, что развитие автопрома и производство части автокомпонентов было в России доверено «иностранным партнерам». АвтоВАЗ справляется с выпуском машин, подчеркнул Путин и выразил надежду, что увеличение выпуска приведет к снижению цен на продукцию. Прогнозы о том, что с уходом иностранных автопроизводителей российский автопром рухнет, не сбылись, подчеркнул он.

«Те, кто думали, что рухнет у нас, будут разочарованы. Ничего не рухнуло у нас», — сказал президент.

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Фото:Photoagency Interpress / Global Look Press

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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