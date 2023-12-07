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Форум «Россия зовет!» ,  
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Глава АвтоВАЗа допустил рост продаж к концу 2023 года в два раза

Глава АвтоВАЗа: продажи по итогам 2023 года составят около 350 тыс. машин
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Продажи АвтоВАЗа по итогам 2023 года составят около 350 тыс. автомобилей, заявил президент компании Максим Соколов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы уже под конец года начнем накапливать автомобили под продажи следующего, поэтому будет определенный дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией. Это [годовой объем продаж] будет в пределах 350 тыс. автомобилей», — сказал Соколов.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

В 2022 году АвтоВАЗ продал более 188,6 тыс. автомобилей LADA. Таким образом, продажи машин по итогам текущего года вырастут почти вдвое.

По данным компании, всего с начала 2023 года по ноябрь включительно АвтоВАЗ реализовал 319,5 тыс. автомобилей.

Самой популярной моделью АвтоВАЗ в ноябре осталась Lada Granta — на нее пришлась почти половина продаж концерна (17,3 тыс. экземпляров). Следом идут Lada Vesta (8 тыс. автомобилей), а также Niva Legend и Niva Travel (по 5 тыс. автомобилей каждой модели).

Теги
АвтоВАЗ продажи автомобилей Максим Соколов

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