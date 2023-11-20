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Война санкций ,  
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Глава АвтоВАЗа заявил о массовых отказах от сотрудничества после санкций

Глава АвтоВАЗа: из-за санкций платежи блокируются, идут отказы от сотрудничества
Сюжет
Война санкций
Попадание АвтоВАЗа под санкции США привело к блокировке его платежей банками как в дружественных, так и недружественных странах. Следствием стали «массовые отказы» иностранных поставщиков от сотрудничества, заявил Соколов
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Попадание АвтоВАЗа под санкции США в сентябре привело к блокировке платежей компании банками как недружественных, так и дружественных государств, в связи с чем выросло число отказов от сотрудничества с концерном, заявил его глава Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции. <...> С учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков», — сказал он.

Также Соколов сообщил, что начало серийного производства электрической модели Lada Largus (Lada e-Largus) запланировано в первой половине следующего года. Производство опытной партии, в которой будет порядка 30 машин, назначено на вторую декаду декабря. По словам Соколова, это товарные автомобили, но, как правило, они отдаются подведомственным организациям или самой структуре АвтоВАЗа, в дилерские центры они не поступят.

Под санкции США попали АвтоВАЗ и «Москвич»
Политика
Здание Минфина США

АвтоВАЗ попал в санкционный список США в середине сентября 2023 года наряду с «Москвичом» и автопроизводителем «Соллерс». В том же месяце Соколов в интервью «РИА Новости» заявил, что в целом ограничения не повлияют на работу концерна: производство Lada не приостановится, но проблемы с поставками некоторых комплектующих сохранятся.

«[Трудности], безусловно, будут, более того, не в сфере, управляемой «АвтоВАЗом», а там, где речь идет о непрогнозируемых рисках из-за алогичных действий партнеров. И даже не по отношению к «АвтоВАЗу» непосредственно, а к поставщикам второго и третьего уровня: субкомпонентов, сырья, материалов, которые в принципе не под санкциями», — уточнил он.

17 ноября Соколов рассказал, что концерн готов снизить на 10% производственный план на этот год, в том числе из-за санкций и их последствий. Изначально компания собиралась выпустить 400 тыс. автомобилей Lada. Только за первые десять месяцев нынешнего года с конвейеров предприятия сошли 293 тыс. машин АвтоВАЗа.

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«Мы выйдем примерно на те плановые показатели, о которых говорили еще год назад, но совершенно в иных условиях. Это будет чуть меньше, коррекция будет в пределах 10% по понятной причине, что из-за санкций <…> даже повторный был сбой логистических, финансовых цепочек», — подчеркнул Соколов.

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Георгий Смирнов, Полина Мартынова Полина Мартынова
АвтоВАЗ санкции производство Lada Максим Соколов
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