АвтоВАЗ поднял цены на некоторые комплектации Lada Vesta и Niva

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АвтоВАЗ поднял рекомендованные розничные цены на некоторые комплектации моделей Lada Vesta и Niva, сообщил РБК представитель компании.

«Сегодня обновили прайс-лист на некоторые комплектации в семействе NIVA и Vesta, в основном на самые дорогие», — рассказал собеседник РБК.

Производитель скорректировал цены на ряд «более оснащенных и более дорогостоящих комплектаций» в семействах Niva и Vesta. «АвтоВАЗ приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей», — подчеркнули в компании.

Как рассказали в АвтоВАЗе, Lada Vesta в комплектациях Life, Enjoy и Techno, а также Vesta Cross подорожали на 20 тыс. руб. Vesta Life теперь стоит от 1430 тыс. руб., Vesta Cross — от 1560 тыс. руб. Niva Legend в комплектациях Urban и Black подорожала на 30 тыс. и 40 тыс. руб. ― теперь они стоят 965 тыс. и 984 тыс. руб. соответственно. Niva Travel подорожала сразу на 60–65 тыс. и теперь стоит от 1930 тыс. руб.

АвтоВАЗ не менял цены на «наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии» своих автомобилей, заверили в компании. Рекомендованные розничные цены на всю линейку Granta и на базовые версии в семействе Niva и Vesta остались без изменений.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что с 20 августа АвтоВАЗ поднимет цены на все модели из-за «проблем с поставкой машин в дилерские центры». По данным телеграм-канала, модели Vesta и Granta не могли оснастить некоторыми деталями, без которых автомобили нельзя отправить с завода дилерам.

В АвтоВАЗе заявили Mash, что возможна лишь «некоторая корректировка» стоимости некоторых комплектаций из-за того, что в них присутствуют зарубежные детали. Проблем с комплектующими компания не испытывает, подчеркнули в АвтоВАЗе.