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Война санкций ,  
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Поезда РЖД «Аллегро» отправят на маршруты в Финляндию

VR: поезда «Аллегро» совместной компании с РЖД отправят на маршруты в Финляндию
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Война санкций
У совместного предприятия РЖД с шведской компанией остались поезда «Аллегро», предназначавшиеся для маршрута Петербург — Хельсинки — его закрыли весной 2022 года. Составы будут курсировать между финскими городами
РЖД RU000A0JXN05 ₽978,73 +0,03% Купить
Фото: Seppo Samuli / IMAGO / Lehtikuva / ТАСС
Фото: Seppo Samuli / IMAGO / Lehtikuva / ТАСС

Четыре поезда «Аллегро» (Sm6), которые ранее принадлежали совместному предприятию РЖД и шведской VR Group, с 2025 года будут использоваться на железных дорогах Финляндии в междугородних перевозках, объявила шведская компания.

РЖД «не выполнила финансовые обязательства» по совместному предприятию Oy Karelian Trains («Карельские поезда»), переговоры с российской стороной продлились полтора года и закончились ничем, добавили в VR. Чтобы избежать банкротства предприятия, VR выкупила его кредиты, под которые были заложены поезда.

Эти поезда не использовались более полутора лет с момента прекращения рейсов в Россию, их ввод в эксплуатацию требует технических осмотров и работ по техническому обслуживанию. Подготовка поездов займет около года, оценивают в VR.

РЖД от комментариев отказались.

«Аллегро» — высокоскоростной поезд с наклоняющимся кузовом и максимальной скоростью 220 км/ч. У предприятия четыре поезда по семь вагонов, в каждом поезде 342 пассажирских места, они производятся компанией Alstom в Италии.

Компанией «Карельские поезда» владеют РЖД и VR в равных долях, ее основали в 2006-м. Контракт на поставку скоростных поездов был заключен с «Карельскими поездами» в 2007 году. Ежедневные поезда между Санкт-Петербургом и Хельсинки стали ходить в декабре 2010 года.

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Производитель поездов приостановил поставки всей продукции в Россию из-за санкций в начале марта 2022 года, в том же месяце поезда «Аллегро» перестали ходить между Петербургом и Хельсинки. После этого VR списала использовавшиеся поезда. Убытки от этого решения для финской стороны составили около €50 млн. Если бы была возможность взыскать убытки с РЖД, Финляндия могла передать поезда Украине, сообщала Demokraatti со ссылкой на источники.

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Как указывало тогда издание, единственный, но маловероятный вариант для Хельсинки распорядиться составами по своему усмотрению — это найти в бухгалтерской отчетности просроченную задолженность с российской стороны. Тогда VR теоретически могла бы забрать поезда по номинальной стоимости. В противном случае решение передать поезда Киеву нарушило бы договоренности с российской компанией, так как решение прекратить пассажирское сообщение принял Хельсинки.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Львова
РЖД Финляндия Аллегро поезда

Пространство выбора

Быстрое заселение

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