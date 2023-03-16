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Военная операция на Украине ,  
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В Финляндии назвали способ передать Украине поезда Allegro

Demokraatti: в Финляндии допустили поставку Allegro Киеву в случае компенсаций от РЖД
Фото: Roni Rekomaa / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Roni Rekomaa / imago-images.de / Global Look Press

Финляндия могла бы по просьбе Украины передать ей поезда Allegro, если бы была возможность взыскать убытки с РЖД. Об этом сообщает Demokraatti со ссылкой на чиновников и экспертов.

Allegro принадлежат «Карельским поездам» — совместному предприятию РЖД и финской государственной железнодорожной компании VR. Поезда курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, но после начала военной операции на Украине финские власти объявили о прекращении их эксплуатации. После этого VR списала поезда. Убытки от этого решения для финской стороны составили около €50 млн, отмечает газета.

По ее данным, единственный, но маловероятный вариант для Хельсинки распорядиться составами по своему усмотрению — это найти в бухгалтерской отчетности просроченную задолженность с российской стороны. Тогда VR теоретически могла бы забрать поезда по номинальной стоимости. В противном случае решение передать Allegro Киеву нарушило бы договоренности с российской компанией, так как решение прекратить пассажирское сообщение принял Хельсинки.

14 марта агентство STT сообщило, что генеральный директор «Украинских железных дорог» («Укрзалізниця») обсуждал с премьер-министром Финляндии Санной Марин передачу Киеву четырех поездов Allegro. Финская железнодорожная компания VR подтвердила STT получение запроса от украинской стороны. Директор VR по городскому транспорту Топи Симола заявил, что компания не может самостоятельно принимать какие-либо решения о будущем поездов Allegro.

Теги
Финляндия Украина Allegro РЖД
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