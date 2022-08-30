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В Финляндии списали все поезда «Аллегро», курсировавшие в Россию

Финский оператор VR списал все поезда «Аллегро», курсировавшие в Россию
Финский оператор VR Group списал поезда «Аллегро» и запасные части к ним на общую сумму €45,4 млн. Также группа объявила о намерении продать свои дочерние компании, связанные с восточными грузовыми перевозками
Фото: Seppo Samuli / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Seppo Samuli / imago-images.de / Global Look Press

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал весь подвижной состав и детали для скоростных поездов «Аллегро», которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, следует из финансового отчета VR по итогам первого полугодия.

В документе сказано, что списаны были все поезда «Аллегро», связанные с восточным направлением, а также запасные части на общую сумму €45,4 млн. Также группа начала переговоры, в ходе которых намерена продать свои ассоциированные и дочерние компании, связанные с восточными грузовыми перевозками.

Из-за сокращения российских перевозок объемы железнодорожных перевозок VR снизились на 19,7% по сравнению с прошлым годом и составили 14,9 (18,5) млн т, следует из сообщения компании.

В Финляндии исключили запуск поездов «Аллегро» в Россию
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Фото:Seppo Samuli / IMAGO / ТАСС

О том, что поезда «Аллегро» перестанут ходить из Финляндии в Россию и обратно, стало известно в конце марта. Министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации этих составов. Министр пояснила, что до того момента поезда ходили, чтобы граждане Финляндии смогли уехать из России.

Французская компания Alstom, которая производит поезда «Аллегро», ранее также приостановила поставки всей продукции в Россию из-за санкций. Контракт на поставку скоростных поездов был заключен с «Карельскими поездами» в 2007 году. Ежедневные поезда между Санкт-Петербургом и Хельсинки стали ходить в декабре 2010 года.

Россия возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией, ранее приостановленное из-за коронавируса, в декабре 2021 года. Тогда «Аллегро» были снова запущены. Кроме них до пандемии в Хельсинки также следовал поезд «Лев Толстой» из Москвы.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Аллегро» поезда Финляндия санкции
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В Финляндии исключили запуск поездов «Аллегро» в Россию
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Поезда «Аллегро» перестанут ходить из Санкт-Петербурга в Хельсинки
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