На синей ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

Video

На участке Арбатско-Покровской линии московского метро (синяя ветка) остановлено движение поездов, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения между «Щелковской» и «Партизанской», — говорится в сообщении. Движение между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» «осуществляется штатно», указали власти. Пассажирам предложили воспользоваться бесплатными автобусами и наземным транспортом. Вход на станцию метро «Щелковская» закрыт.

Ранее дептранс указал, что интервалы движения поездов на линии увеличены «для проверки инфраструктуры». «Остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Специалисты метрополитена оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения», — сообщили позже в ведомстве.

В тот же день, 8 декабря, на рельсы между станциями «Котельники» и «Жулебино» на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро (фиолетовая ветка) упал человек. Через несколько минут после публикации сообщения о человеке на путях дептранс написал, что движение поездов между станциями восстановлено.

Ранее, 14 ноября, на западе Филевской линии (голубая ветка) метро Москвы также приостанавливали движение поездов из-за упавшего на пути человека. Поезда не ездили между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Движение восстановили через 20 минут.