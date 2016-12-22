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Голландский банк перевел расчеты с UC Rusal в евро из-за санкций
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Голландский банк перевел расчеты с UC Rusal в евро из-за санкций
Бизнес, 21:36
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Голландский банк перевел расчеты с UC Rusal в евро из-за санкций
UC Rusal Олега Дерипаски получила согласие голландского банка ING на изменение валюты расчетов с доллара на евро по кредиту на $2 млрд. Иначе компания не смогла бы рассчитаться с банком в случае вступления в силу санкций США
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Перевод в евро

UC Rusal Олега Дерипаски в августе получила согласие ING Bank на изменение валюты расчетов с доллара на евро по кредиту, привлеченному до 6 апреля 2018 года, когда были введены санкции США в отношении производителя алюминия. Это следует из отчета за третий квартал «Русал Братск», крупнейшего завода компании.

ING является агентом по кредиту в рамках договора предэкспортного финансирования от 24 мая 2017 года на сумму до $2 млрд. «ING Bank предоставляет согласие на внесение необходимых изменений (...) в торговые документы, заключенные до 6 апреля 2018 года, с тем чтобы обеспечить возможность осуществлять или получать платежи по ним в евро», — говорится в отчете.

Представитель алюминиевой компании от комментариев отказался, в ING Bank на запрос РБК пока не ответили.

Минфин США 6 апреля включил UC Rusal вместе с другими крупными активами Дерипаски в санкционный список. Фигуранты этого списка отрезаны от американской финансовой системы: в случае взаимодействия с ними все юридические и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции. Однако для UC Rusal — крупнейшего за пределами Китая производителя алюминия в мире — эти санкции пока не вступили в полную силу. Еще в апреле Минфин США выразил готовность снять санкции с компании, если Дерипаска откажется от контроля над ней. Председатель совета директоров En+ (через которую Дерипаска владеет UC Rusal) лорд Грегори Баркер предложил Управлению по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) план по изменению структуры акционеров группы и реформе управления компанией. Он предусматривает передачу активов бизнесмена и его семьи в управление структуре, которую одобрит OFAC.

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Минфин дал шанс: сможет ли Rusal выйти из-под санкций США
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Пока стороны не договорились, но Минфин США продолжает предоставлять UC Rusal отсрочки вступления санкций в силу. Последний раз ведомство продлило срок завершения сделок и операций американских компаний со структурами Дерипаски до 7 января.

Вечером во вторник, 13 ноября, вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Дерипаска пока не получал ответ от американских властей на предложения о реструктуризации активов. «Не было никакого — ни положительного, ни отрицательного — ответа на все его предложения по реструктуризации компаний», — сказал он.

Подготовка к санкциям

Как сообщало агентство Reuters, большую часть платежей и кредитов En+ удалось перевести из долларов в евро и фунты еще до апреля 2018 года, когда были введены санкции США. По словам источника РБК, участвовавшего в подготовке структур Дерипаски к этим санкциям, перевести расчеты En+ в другие валюты было значительно проще, чем расчеты UC Rusal по торговым и закупочным операциям по всему миру.

Как ранее писал РБК, срок годовых контрактов UC Rusal на поставку алюминия зарубежным потребителям завершился 1 октября. Заключение новых соглашений обычно проходит в сентябре—ноябре, сообщали аналитики Fitch. Несмотря на неоднократные переносы сроков вступления в силу санкций, UC Rusal не может заключить долгосрочные контракты, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: контрагентам не нужны риски и неопределенность. Но, по его словам, компания сможет продолжать продавать металл на спотовом рынке, сохранив уровень производства и не создав дефицита металла в мире.

«Думаю, что Минфин США еще не раз отложит сроки введения в силу санкций против UC Rusal, но отменить их гораздо сложнее, чем ввести. По правилам санкции должен снять конгресс по просьбе президента США, а подобная просьба вполне тянет на «содействие России» и может стать поводом для импичмента Дональда Трампа», — говорил ранее эксперт.

В августе одно из предприятий UC Rusal, которое специализировалось на поставках алюминия в США, — Надвоицкий алюминиевый завод — остановило работу из-за потери клиентов. В сентябре фольгопрокатный завод UC Rusal в Армении («Арменал») начал сокращать мощности и переводить сотрудников на частичную занятость из-за падения спроса на продукцию на фоне санкций США.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal
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