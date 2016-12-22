Козак заявил об отсутствии ответа США на предложения Дерипаски

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, который является основным акционером находящихся под санкциями США UC Rusal и En+, пока не получал ответ от американских властей на предложения о реструктуризации активов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

«Не было никакого — ни положительного, ни отрицательного — ответа на все его предложения по реструктуризации компаний», — заявил он.

При этом Козак напомнил, что США продлили срок завершения сделок и операций американских компаний со структурами Дерипаски до 7 января. По его словам, благодаря этому появился зазор времени, за который Дерипаска сможет изложить свои варианты реструктуризации.

Как отметил Козак, итоговой задачей в этом вопросе является вывод из-под санкций «простых людей, которые никакого отношения к политике не имеют».

Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании, включая UC Rusal, попали под санкции Минфина США 6 апреля. Американские власти призвали контрагентов этих компаний завершить все сделки с ними до 5 июня, а инвесторов избавиться от акций и долговых обязательств до 7 мая. Позднее Вашингтон неоднократно переносил крайние сроки.

9 ноября Министерство финансов США продлило срок завершения сделок американских компаний с попавшими под санкции UC Rusal, En+ и группы ГАЗ до 7 января 2019 года. В ведомстве отметили, что знакомятся с «комплексными предложениями» компаний об изменениях в структуре управления.

Агентство Bloomberg в начале октября писало, что Минфин предложил Дерипаске отдать часть акций в En+ в слепой траст, которым будет управлять один из банков в США. Это одно из условий по снятию санкций с компании, говорилось в сообщении.