The Bell узнал о нежелании владельца Avito продавать его VK

По данным издания, VK предложил за покупку сервиса 65–80 млрд руб., в то время как нидерландская Prosus оценивает актив в 213 млрд руб. Кроме этого, владелец Avito полагает, что VK «тесно связан с государством»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Владелец Avito, нидерландская Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers), не желает продавать сервис компании VK и пытается найти другого, «более далекого от государства» покупателя. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, кроме «близости к государству» точкой преткновения стали деньги, которые VK готов заплатить за Avito. Так, российская компания оценивает бизнес в 65–80 млрд руб., или $1,2–1,5 млрд по текущему курсу, однако Prosus изначально хотела продать бизнес за $4 млрд (около 213 млрд руб.)

Организатором сделки со стороны продавца выступает Morgan Stanley, рассказал один из источников The Bell. Предложения о покупке Avito первоначально получили несколько крупных российских бизнесменов и компаний, но никто из них не был готов покупать по такой цене, в том числе и бизнесмен Владимир Потанин, добавил другой источник из числа потенциальных покупателей.

Prosus торопится заключить сделку, но продавать дешево компания не готова, уточнил еще один собеседник The Bell: «Они оказались заложниками собственной прибыльности». В то же время $4 млрд — уже не рыночная цена, полагает другой источник из числа претендентов на покупку сервиса. «Исходя из текущей рыночной оценки 4–6 EBITDA, компания должна стоить между $1–2 млрд», — считает он.

Другой собеседник The Bell на рынке рассказал, что несколько фондов готовы объединиться в консорциум, чтобы побороться за актив. Один из крупных российских фондов подтвердил The Bell свое участие в борьбе за Avito.

Тем не менее все собеседники издания согласились, что Avito для VK — это хорошая возможность привлечь новую и удержать старую аудиторию, поэтому компания «применит для победы весь свой лоббистский ресурс».

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РБК направил запрос в Prosus. Представители VK и «Авито» отказались от комментариев.

В середине июня о том, что VK ведет переговоры с нидерландской Prosus о покупке Avito, сообщал Bloomberg. По данным источников агентства, кроме Avito Prosus может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.

Avito является частью OLX Group, которая управляет более чем 20 брендами на рынке классифайдов. Последняя принадлежит группе Prosus, являющейся подразделением южноафриканского холдинга Naspers (холдинг консолидировал Avito в 2019 году). Также это самая популярная онлайн-платформа объявлений в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек. Компания работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito на сегодняшний день превышает 90 млн.

В конце марта стало известно о выделении Avito из OLX Group в отдельную компанию, после чего Prosus стала прямым владельцем 100% в ООО «Авито Холдинг». Компанию продолжил возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

20 мая Prosus объявила, что начинает поиск покупателя на актив в связи с уходом из России. Речь идет о полной или частичной продаже компании; кроме того, рассматривается и IPO как один из вариантов, сообщал источник «Коммерсанта».

Как уточнял газете аналитик «Финам» Леонид Делицын, интерес VK к Avito является «логичным». «У VK есть гораздо менее успешный конкурент Avito — «Юла». Кроме того, VK традиционно не слишком успешен в создании собственных сервисов, но удачлив в приобретении сторонних активов», — отметил эксперт. По оценке Делицына, Avito сейчас может стоить около 67 млрд руб.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, до начала спецоперации Avito можно было оценить в 500–600 млрд руб., однако в настоящее время стоимость компании может составить не более 100 млрд руб.