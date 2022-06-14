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Бизнес ,  
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Bloomberg узнал о переговорах VK и Потанина с Prosus о покупке Avito

Bloomberg: Владимир Потанин и VK ведут переговоры с нидерландской Prosus о покупке Avito
Prosus заявила о намерении продать Avito в мае. По данным Bloomberg, активом интересуется VK, а также «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным». По мнению аналитиков, актив может быть оценен в 67–100 млрд руб.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

VK ведет переговоры с нидерландской Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers, который также является материнской компанией OLX Group) о приобретении Avito. Активом интересуется и бизнесмен Владимир Потанин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, Prosus ведет переговоры с VK о продаже Avito, при этом договоренности о сделке пока нет. Кроме того, интерес к активу проявляет «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным». Также агентство отмечает, что кроме Avito Prosus может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.

РБК направил запрос в Prosus и «Интеррос». Представители Avito и VK отказались от комментариев.

Avito является частью OLX Group, которая управляет более чем 20 брендами на рынке классифайдов. Последняя принадлежит группе Prosus, являющейся подразделением южноафриканского холдинга Naspers (холдинг консолидировал Avito в 2019 году).

Также это самая популярная онлайн-платформа объявлений в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек.

Компания работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito на сегодняшний день превышает 90 млн, а ежедневная аудитория платформы — 22 млн человек.

Avito продолжит работать в России как самостоятельный бизнес
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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В конце марта стало известно о выделении Avito из OLX Group в отдельную компанию, после чего Prosus стала прямым владельцем 100% в ООО «Авито Холдинг». Компанию продолжил возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

20 мая Prosus объявила, что начинает поиск покупателя на актив в связи с уходом из России. Речь идет о полной или частичной продаже компании; кроме того, рассматривается и IPO как один из вариантов, сообщал источник «Коммерсанта».

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Как уточнил газете аналитик «Финам» Леонид Делицын, интерес VK к Avito является «логичным». «У VK есть гораздо менее успешный конкурент Avito — «Юла». Кроме того, VK традиционно не слишком успешен в создании собственных сервисов, но удачлив в приобретении сторонних активов», — отметил эксперт. По оценке Делицына, Avito сейчас может стоить около 67 млрд руб.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, до начала спецоперации Avito можно было оценить в 500–600 млрд руб., однако в настоящее время стоимость компании может составить не более 100 млрд руб.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
AVITO Владимир Потанин VK Авито Avito

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Профессиональная аналитика
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