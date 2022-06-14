Bloomberg: Владимир Потанин и VK ведут переговоры с нидерландской Prosus о покупке Avito

Bloomberg узнал о переговорах VK и Потанина с Prosus о покупке Avito

Prosus заявила о намерении продать Avito в мае. По данным Bloomberg, активом интересуется VK, а также «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным». По мнению аналитиков, актив может быть оценен в 67–100 млрд руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

VK ведет переговоры с нидерландской Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers, который также является материнской компанией OLX Group) о приобретении Avito. Активом интересуется и бизнесмен Владимир Потанин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, Prosus ведет переговоры с VK о продаже Avito, при этом договоренности о сделке пока нет. Кроме того, интерес к активу проявляет «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным». Также агентство отмечает, что кроме Avito Prosus может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.

РБК направил запрос в Prosus и «Интеррос». Представители Avito и VK отказались от комментариев.

Avito является частью OLX Group, которая управляет более чем 20 брендами на рынке классифайдов. Последняя принадлежит группе Prosus, являющейся подразделением южноафриканского холдинга Naspers (холдинг консолидировал Avito в 2019 году). Также это самая популярная онлайн-платформа объявлений в России, согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек. Компания работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito на сегодняшний день превышает 90 млн, а ежедневная аудитория платформы — 22 млн человек.

В конце марта стало известно о выделении Avito из OLX Group в отдельную компанию, после чего Prosus стала прямым владельцем 100% в ООО «Авито Холдинг». Компанию продолжил возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

20 мая Prosus объявила, что начинает поиск покупателя на актив в связи с уходом из России. Речь идет о полной или частичной продаже компании; кроме того, рассматривается и IPO как один из вариантов, сообщал источник «Коммерсанта».

Читайте на РБК Pro Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro CRM-маркетинг: четыре главные метрики для оценки результата CRM-маркетинг: четыре главные метрики для оценки результата Инструкции Pro Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Статьи Pro Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи

Как уточнил газете аналитик «Финам» Леонид Делицын, интерес VK к Avito является «логичным». «У VK есть гораздо менее успешный конкурент Avito — «Юла». Кроме того, VK традиционно не слишком успешен в создании собственных сервисов, но удачлив в приобретении сторонних активов», — отметил эксперт. По оценке Делицына, Avito сейчас может стоить около 67 млрд руб.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, до начала спецоперации Avito можно было оценить в 500–600 млрд руб., однако в настоящее время стоимость компании может составить не более 100 млрд руб.