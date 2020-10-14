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Уралвагонзавод не нашел покупателей вагонов на 2021 год

Крупнейший в России производитель вагонов — Уралвагонзавод — на текущий момент не смог найти заказчиков на них на следующий год. Но предприятие, долги которого превышают 100 млрд руб., останавливать производство вагонов не будет
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

С какими проблемами столкнулся УВЗ

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») на текущий момент осталась без заказов на вагоны на 2021 год. Об этом РБК рассказали источник в одном из крупнейших железнодорожных операторов, два заказчика завода, а также подтвердил источник в УВЗ.

Крупнейшими заказчиками УВЗ среди грузоотправителей и операторов в разные годы были СУЭК, Федеральная грузовая компания (ФГК, «дочка» РЖД), Первая грузовая компания (ПГК). Но ни с одной из этих компаний УВЗ не заключал контракты на 2021-й и последующие годы, уточнили два высокопоставленных источника РБК на рынке грузоперевозок.

РБК направил запросы в эти компании.

Что касается РЖД, самые крупные контракты на поставки вагонов в 2020 году компания заключила с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение», следует из информации с сайта госзакупок. Эти контракты рассчитаны на 2020–2025 годы.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

«Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов», — рассказывает топ-менеджер одного из грузоотправителей. По его словам, в условиях профицита рынка вагонов потенциальных заказчиков также настораживает инициатива РЖД об отмене тарифных льгот для порожнего пробега и инновационных полувагонов.

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РБК направил запрос в «Ростех», там переадресовали его в УВЗ. В УВЗ на запрос РБК не ответили.

Об отсутствии у УВЗ на 2021 год контрактов с госкомпаниями на поставку им вагонов свидетельствуют и данные с сайта госзакупок, которые проанализировал РБК. Так, в 2020 году, согласно порталу госзакупок, Уралвагонзавод заключил 32 контракта на 649 млн руб. (против 77 контрактов на 1,4 млрд руб. в 2019 году). Почти все контракты заключены с исправительными колониями № 12 и № 13 в Свердловской области — на поставки металлических изделий (стоек, обшивки, планок и проч.), крупнейший — с исправительной колонией № 12 на поставку изделий из металла на 579,5 млн руб. Все 32 контракта заканчиваются в 2020 году.

Что выпускает УВЗ

АО «Корпорация «Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускает около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины. На 97,48% принадлежит государственной корпорации «Ростех».

Специализируется на выпуске инновационных вагонов, которые отличаются от обычных более высокой допустимой нагрузкой на ось: 25 т против 23,5 т. Завод выпускает как полувагоны, так и цистерны, платформы, вагоны-хопперы. По данным рейтинга INFOLine Rail Russia TOP, в 2019 году УВЗ произвел 17,9 тыс. вагонов. Его обошла только Объединенная вагонная компания (ОВК, контроль у «Траста»), нарастившая производство до 21 тыс. вагонов.

УВЗ также является единственным в России производителем танков, в том числе единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата». Как указано на сайте УВЗ, это принципиально новая и полностью российская разработка, не имеющая аналогов в мире.

Гендиректор корпорации — Александр Потапов. По данным сайта УВЗ, на предприятии работает около 30 тыс. человек. Из самой поздней доступной отчетности УВЗ по МСФО (за первое полугодие 2019 года) следует, что долгосрочные обеспеченные и необеспеченные банковские кредиты завода составляют 88 млрд руб., краткосрочные — 19,4 млрд руб. Всего завод взял пять кредитов в рублях, два в евро и один в долларах.

Почему образовался профицит на рынке вагонов

Такой масштабный профицит появляется на рынке не впервые: в 2013 году количество грузовых вагонов превысило 1,2 млн, говорит гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Тогда правительство сперва запретило продлевать срок службы вагонов более чем на год, а затем и вовсе не разрешило продолжать эксплуатацию без ремонта. В результате к 2016 году власти списали 214 тыс. грузовых вагонов, а закупки составили лишь 58 тыс. штук, напоминает эксперт. В следующие два года погрузка на сети РЖД выросла (особенно угля), что привело к обратной ситуации — дефициту полувагонов, росту арендных ставок и спроса на подвижной состав.

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В 2016 году правительство выделило 7 млрд руб. субсидий производителям вагонов. Но затем ежегодно сумма выплат стала уменьшаться. К 2019 году профицит вернулся, его причинами стало падение спроса на уголь — главного драйвера перевозок. Сейчас выпущено 1,19 млн вагонов, говорит Бурмистров.

В 2020 году вагоностроители рассчитывали на поддержку со стороны государства и внедрение системы trade-in при покупке инновационных вагонов (за сдачу трех старых операторы могли бы получить скидку 1,5 млн руб. при покупке нового). Но идею, как рассказал 6 октября исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов, отклонил Минпромторг.

РБК ожидает ответа от Минпромторга.

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По словам источника в одном из железнодорожных операторов, сейчас игроки рынка перевозок ориентируются в основном на лизинг уже действующего парка. «Это выходит дешевле. Операторам и грузоотправителям проще брать в лизинг или выкупать необходимую часть парка друг у друга», — говорит он. При этом одна только ФГК владеет 137,3 тыс. вагонов, что, по расчетам РЖД, перекрывает спрос.

Как будет выживать УВЗ

Даже если у Уралвагонзавода не будет ни одного заказа на вагоны на 2021-й и последующие годы, предприятие не остановит их производство, уверен источник РБК, близкий к УВЗ. «Конвейер останавливать нельзя. Цеха, которые производят металл, работают как на танки, так и на железнодорожное производство. Нельзя, остановив производство вагонов, не остановить производство военной промышленности», — пояснил он, добавив, что УВЗ «скорее будет отгонять вагоны в тупики».

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Как отмечал в разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский, в последние годы УВЗ выживает в основном за счет гособоронзаказа и экспортных поставок. В частности, в ноябре 2019 года Минобороны Индии подписало контракт на производство 464 основных боевых танков Т-90С (стоимостью $2,8 млрд) по российской лицензии для сухопутных войск (УВЗ участвует в техническом сопровождении лицензионного производства этих танков и поставляет необходимые комплектующие). В июне 2020 года стало известно, что Москва и Каир подписали контракт на поставку 400–500 танков Т-90МС для египетской армии. «В рамках Госпрограммы вооружений до 2027 года единственный серьезный контракт — на 132 машины семейства «Армата», все остальное — модернизация Т-72Б, Т-80БВМ и Т-90М», — говорил эксперт.

В начале октября РБК выяснил, что правительство намерено помочь УВЗ решить проблемы с частью долгов: кредиты, взятые предприятием в ВТБ, могут быть реструктурированы до 2029 года. УВЗ заключил с ВТБ кредитные соглашения в 2016–2017 годах. Займы были обеспечены государственной гарантией. Срок возврата кредитов не уточняется, но в 2021 году правительство сможет продлить его до 31 декабря 2029 года, одновременно будет продлена и государственная гарантия до той же даты. Сумма кредитов, взятых заводом в ВТБ, не раскрывается, но в базе СПАРК есть информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ. Предметом залога стали права требования денежных средств по договору комиссии на $263 млн (около 20 млрд руб. по текущему курсу), заключенному между УВЗ и «Рособоронэкспортом». В 2018–2019 годах было зарегистрировано еще три договора залога оборудования УВЗ в ВТБ.

Авторы
Инна Сидоркова, Мария Кокорева, Дада Линделл
УВЗ Александр Потапов Ростех
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