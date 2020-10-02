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Как будут выглядеть новые российские плацкартные вагоны. Фоторепортаж

Компания РЖД представила прототип новых плацкартных вагонов. Составы с ними могут отправиться в рейсы через год. Пространство внутри увеличилось, у мест появились подвижные индивидуальные перегородки. Как будут выглядеть вагоны — в фоторепортаже РБК
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Вид новых вагонов — развитие макета, впервые представленного в ноябре 2019 года
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Внутреннее пространство увеличилось на 11%: больше стал и сам вагон, и спальные и багажные места

Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В новых вагонах появились шкафы
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пассажиры смогут создавать себе личное пространство за счет подвижных перегородок

Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В плацкарте также появятся душевые кабины

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Вагон разработан «Трансмашхолдингом»
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Новые вагоны могут отправиться в рейсы во второй половине следующего года. Компания планирует сформировать два состава
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В РЖД заявили, что закупка новых плацкартных вагонов не отразится на цене билетов
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
мультимедиа РЖД плацкарт плацкартные вагоны
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