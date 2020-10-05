Правительство поможет Уралвагонзаводу реструктурировать долг перед ВТБ
Правительство поможет Уралвагонзаводу (УВЗ) решить проблемы с долгами: кредиты, взятые предприятием в ВТБ, могут быть реструктурированы до 2029 года, следует из законопроекта о бюджете на 2021–2023 годы.
Согласно тексту законопроекта, УВЗ заключил с ВТБ кредитные соглашения в 2016 и 2017 годах. Займы были обеспечены государственной гарантией. Срок возврата кредитов не уточняется, но в 2021 году правительство сможет продлить его до 31 декабря 2029 года, одновременно будет продлена и государственная гарантия до той же даты. Такая норма в бюджете предусмотрена в связи с решением, принятым 4 сентября 2020 года на заседании правительственной комиссии, занимающейся улучшением финансового положения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в пояснительной записке.
Сумма кредитов, взятых заводом в ВТБ, не раскрывается, но в базе СПАРК есть информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ. Предметом залога стали права требования денежных средств по договору комиссии на $263 млн (около 20 млрд руб. по текущему курсу), заключенному между УВЗ и «Рособоронэкспортом». В 2018–2019 годах было зарегистрировано еще три договора залога оборудования УВЗ в ВТБ.
Долги УВЗ
Из самой поздней доступной отчетности УВЗ по МСФО (за первое полугодие 2019 года) следует, что долгосрочные обеспеченные и необеспеченные банковские кредиты завода составляют 88 млрд руб. (погашения в 2020–2024 годах), краткосрочные — 19,4 млрд руб. (погашения в 2019–2022 годах). Всего завод взял пять кредитов в рублях, два в евро и один в долларах.
Миллиардные кредиты УВЗ образовались еще при бывшем генеральном директоре Олеге Сиенко (руководил корпорацией с 2009 по 2017 год), напоминает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Тогда огромные собственные средства УВЗ пошли на модернизацию железнодорожного производства. Еще больше долгов у корпорации появилось, когда открыли опытно-конструкторские работы по [танку] «Армате», — пояснил эксперт.
Как отметил Мураховский, сейчас УВЗ испытывает трудности с реализацией своей гражданской продукции и выживает в основном за счет гособоронзаказа и экспортных поставок. В частности, в ноябре 2019 года Минобороны Индии подписало контракт на $2,8 млрд на производство 464 основных боевых танков Т-90С по российской лицензии для сухопутных войск. В июне 2020 года стало известно, что Москва и Каир подписали контракт на поставку 400–500 танков Т-90МС для египетской армии.
«В рамках ГПВ-2027 (государственной программы вооружений. — РБК) единственный серьезный контракт — на 132 машины семейства «Армата», все остальное — модернизация Т-72Б, Т-80БВМ и Т-90М», — заключил эксперт.