Правительство поможет Уралвагонзаводу реструктурировать долг перед ВТБ

Уралвагонзавод может отложить возврат кредита ВТБ под госгарантии до 2029 года. Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что благодаря закрытому указу президента банки пойдут на «посильную» реструктуризацию долгов ОПК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Правительство поможет Уралвагонзаводу (УВЗ) решить проблемы с долгами: кредиты, взятые предприятием в ВТБ, могут быть реструктурированы до 2029 года, следует из законопроекта о бюджете на 2021–2023 годы.

Согласно тексту законопроекта, УВЗ заключил с ВТБ кредитные соглашения в 2016 и 2017 годах. Займы были обеспечены государственной гарантией. Срок возврата кредитов не уточняется, но в 2021 году правительство сможет продлить его до 31 декабря 2029 года, одновременно будет продлена и государственная гарантия до той же даты. Такая норма в бюджете предусмотрена в связи с решением, принятым 4 сентября 2020 года на заседании правительственной комиссии, занимающейся улучшением финансового положения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в пояснительной записке.

Сумма кредитов, взятых заводом в ВТБ, не раскрывается, но в базе СПАРК есть информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ. Предметом залога стали права требования денежных средств по договору комиссии на $263 млн (около 20 млрд руб. по текущему курсу), заключенному между УВЗ и «Рособоронэкспортом». В 2018–2019 годах было зарегистрировано еще три договора залога оборудования УВЗ в ВТБ.