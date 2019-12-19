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«Атлант» садится в вагоны ВЭБа
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Газета
«Атлант» садится в вагоны ВЭБа
Газета № 206 (3164) (1912) Бизнес,
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«Атлант» садится в вагоны ВЭБа
На российском рынке создается новый крупный оператор железнодорожных перевозок
Экс-глава Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер и ВЭБ договорились создать третьего по размеру грузового железнодорожного оператора. Чтобы заняться новым проектом, Тайчеру пришлось уйти с поста советника главы РЖД
Алексей Тайчер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Госкорпорация ВЭБ.РФ получила 25% в компании «Атлант», занимающейся железнодорожными перевозками, следует из данных СПАРК. 75% осталось у лизинговой компании «ТрансФин-М» Алексея Тайчера и его партнеров.

Теперь ВЭБ и «ТрансФин-М» будут совместно заниматься развитием этого железнодорожного оператора, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, в парке новой компании будет около 75 тыс. вагонов, из них 35 тыс. — от «ТрансФин-М», а 40 тыс. — от «дочки» ВЭБа «ВЭБ-лизинг». «Вагоны ВЭБа будут переданы «Атланту» в лизинг, а также с правом выкупа по рыночной ставке», — уточнил собеседник РБК.

Пресс-служба ВЭБа это подтвердила. «ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.

Почему ВЭБ решил избавиться от грузовых вагонов

Как уточнил РБК источник, близкий к ВЭБу, компания выкупила 25% «Атланта» у «Трансфин-М» за деньги, а не обменяла акции на вагоны. Сумму сделки он не раскрыл. «Пока рано говорить о том, какая часть вагонов будет сдана «Атланту» в лизинг, а какая — продана», — отметил он.

После завершения этих сделок «Атлант» может стать третьим по размеру грузовым железнодорожным оператором России, уступая только Федеральной грузовой компании (ФГК, «дочка» РЖД владеет 137,3 тыс. вагонов), которую Тайчер возглавлял с октября 2015 года до конца 2018 года, и Первой грузовой компании Владимира Лисина (113 тыс. вагонов).

«В результате реализована сделка по вхождению в капитал партнера, который имеет значительный опыт в этом бизнесе и сможет построить крупную компанию, предоставляющую качественные услуги потребителю, а для ВЭБ.РФ проект может стать источником увеличения доходов от парка вагонов, в том числе за счет ожидаемого роста стоимости акционерного владения», — заявил зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов (его слова приводятся в сообщении). ВЭБ.РФ владеет «существенным парком вагонов», которые находятся в аренде у игроков рынка железнодорожных перевозок. Но концепция развития лизинга госкорпорации предполагает выход из операционного лизинга вагонов. За счет сделки с Тайчером ВЭБ сможет увеличивать доход от парка вагонов — от сдачи в лизинг или продажи, пояснил РБК источник, близкий к госкорпорации.

Сейчас стоимость бизнеса «Атланта» с учетом 30 тыс. вагонов, которые он получит от «ТрансФин-М», составляет 8–10 млрд руб., говорит гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Поэтому за 25% этой компании ВЭБ мог заплатить 2–2,5 млрд руб. Как только «Атлант» получит в управление все 75 тыс. вагонов, его стоимость к концу 2020 года может вырасти до 30 млрд руб., предполагает эксперт.

Как Тайчер создает новую компанию

«В лице ВЭБ.РФ мы нашли надежного партнера, совместно с которым планируем создание ведущего игрока на рынке железнодорожных перевозок», — заявил Тайчер, возглавляющий совет директоров «ТрансФин-М». По его словам, объединение парка «ТрансФин-М» и «ВЭБ-лизинга» позволит повысить эффективность его управления и «предложить клиентам конкурентные условия сотрудничества».

«По первым 17 тыс. вагонов [из 40 тыс.] договоры подписаны, передача подвижного состава [«Атланту»] уже ведется», — говорится в сообщении ВЭБ. В парке «Атланта» будут полувагоны, цистерны, крытые вагоны и платформы.

С точки зрения конъюнктуры рынка ставки аренды и доходность оперирования универсальным парком подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, универсальные платформы) в 2020–2022 годах будут после пикового 2019 года вновь падать из-за профицита вагонов, говорит Бурмистров. «Но это касается не всех видов вагонов, доходы от оперирования сохранятся на высоком уровне у фитинговых платформ, минераловозов и зерновозов, а у нефтеналивных цистерн будут расти», — подчеркнул аналитик.

«Передаваемый в «Атлант» парк так или иначе задействован под перевозки, поскольку уже работает на рынке. Поэтому в целом компания будет обеспечена грузовой базой», — сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Согласно сайту «ТрансФин-М», среди ее клиентов-грузоотправителей — СУЭК, компания также предоставляет вагоны в лизинг ФГК и компании «ТрансКлассСервис», а ВЭБ сдает вагоны в лизинг той же ФГК и «Нефтетранссервису».

О том, что Тайчер решил создать крупного железнодорожного оператора на базе активов «ТрансФин-М» и «ВЭБ-лизинга», источники РБК сообщили еще 1 июля. Предполагалось, что в новой компании ВЭБ получит 49%, а также опцион на продажу этой доли Тайчеру по рыночной цене через несколько лет. Почему в итоге ВЭБ получил только 25%, стороны сделки не говорят.

Перед сделкой с ВЭБом экс-глава ФГК с партнерами в начале ноября завершил выкуп 100% «ТрансФин-М» у НПФ «Благосостояние» за 32,6 млрд руб. Летом 2019 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) блокировала сделку, аргументируя тем, что присутствие менеджмента РЖД на рынке вызывает вопросы, «особенно в условиях снижения погрузки на сети»: Тайчер, хотя и ушел в конце декабря 2018 года с поста главы ФГК, оставался советником гендиректора РЖД Олега Белозерова и входил в советы директоров ее «дочек», а также Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Разрешение от ФАС на эту сделку он получил только 23 августа, после того как ушел в отставку со всех постов в РЖД и ГТЛК.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: вагон , ВЭБ
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