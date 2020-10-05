Уралвагонзавод получил двойную бронь

Производитель «Арматы» сможет реструктурировать долг перед ВТБ

Уралвагонзавод может отложить возврат кредита ВТБ под госгарантии до 2029 года. Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что благодаря закрытому указу президента банки пойдут на «посильную» реструктуризацию долгов ОПК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Правительство поможет Уралвагонзаводу (УВЗ) решить проблемы с долгами: кредиты, взятые предприятием в ВТБ, могут быть реструктурированы до 2029 года, следует из законопроекта о бюджете на 2021–2023 годы.

Согласно тексту законопроекта, УВЗ заключил с ВТБ кредитные соглашения в 2016 и 2017 годах. Займы были обеспечены государственной гарантией. Срок возврата кредитов не уточняется, но в 2021 году правительство сможет продлить его до 31 декабря 2029 года, одновременно будет продлена и государственная гарантия до той же даты. Такая норма в бюджете предусмотрена в связи с решением, принятым 4 сентября 2020 года на заседании правительственной комиссии, занимающейся улучшением финансового положения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в пояснительной записке.

Сумма кредитов, взятых заводом в ВТБ, не раскрывается, но в базе СПАРК есть информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ. Предметом залога стали права требования денежных средств по договору комиссии на $263 млн (около 20 млрд руб. по текущему курсу), заключенному между УВЗ и «Рособоронэкспортом». В 2018–2019 годах было зарегистрировано еще три договора залога оборудования УВЗ в ВТБ.

Долги УВЗ Из самой поздней доступной отчетности УВЗ по МСФО (за первое полугодие 2019 года) следует, что долгосрочные обеспеченные и необеспеченные банковские кредиты завода составляют 88 млрд руб. (погашения в 2020–2024 годах), краткосрочные — 19,4 млрд руб. (погашения в 2019–2022 годах). Всего завод взял пять кредитов в рублях, два в евро и один в долларах. Миллиардные кредиты УВЗ образовались еще при бывшем генеральном директоре Олеге Сиенко (руководил корпорацией с 2009 по 2017 год), напоминает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Тогда огромные собственные средства УВЗ пошли на модернизацию железнодорожного производства. Еще больше долгов у корпорации появилось, когда открыли опытно-конструкторские работы по [танку] «Армате», — пояснил эксперт. Как отметил Мураховский, сейчас УВЗ испытывает трудности с реализацией своей гражданской продукции и выживает в основном за счет гособоронзаказа и экспортных поставок. В частности, в ноябре 2019 года Минобороны Индии подписало контракт на $2,8 млрд на производство 464 основных боевых танков Т-90С по российской лицензии для сухопутных войск. В июне 2020 года стало известно, что Москва и Каир подписали контракт на поставку 400–500 танков Т-90МС для египетской армии. «В рамках ГПВ-2027 (государственной программы вооружений. — РБК) единственный серьезный контракт — на 132 машины семейства «Армата», все остальное — модернизация Т-72Б, Т-80БВМ и Т-90М», — заключил эксперт.

Как государство помогало оборонке

Правительство в 2017 году уже помогало УВЗ реструктурировать часть долговых обязательств. Тогда кабмин предоставил заводу госгарантии на 25,7 млрд руб., что позволило УВЗ рефинансировать текущие долги по кредитам головного предприятия интегрированной структуры, а также по кредитам дочерних предприятий «ЧТЗ-Уралтрак» и «Уралтрансмаш». В частности, госгарантия позволила взять кредит в Газпромбанке на погашение долга в Альфа-банке. Основными банками-партнерами УВЗ тогда называл Газпромбанк, банк «Югра» (лишился лицензии в 2017 году) и ВТБ.

Проблему наличия у оборонных предприятий безвозвратных долгов на сотни миллиардов рублей вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, поднимал еще летом 2019 года. Он заявлял, что объем кредитов предприятиям ОПК превышает 2 трлн руб., и подчеркивал, что из-за большой кредитной нагрузки предприятия «живут впроголодь». Борисов предлагал списать им 600–700 млрд руб. долгов и отмечал, что 90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, «Высокоточные комплексы», «Алмаз-Антей» и Уралвагонзавод.

В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание, на котором, по словам главы ВТБ Андрея Костина, проблема с долгами была решена. Закрытый указ президента подразумевает «активное участие бюджета и льготную реструктуризацию со стороны ведущих банков», рассказывал банкир. «Но она (реструктуризация. — РБК) такая — посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали», — сказал Костин.

Главный вопрос для банка при реструктуризации в том, созданы ли уже по кредиту резервы и нужно ли их будет создавать, рассуждает аналитик Fitch Антон Лопатин. «Учитывая, что по кредитам [УВЗ] предоставлена госгарантия, ВТБ может решить не создавать резервы», — говорит он. Еще один аргумент — имущество в залоге. «Кредитный риск растет в результате реструктуризации, но если госгарантия полностью покрывает кредит, то, по идее, государство обещает риск этот компенсировать», — объясняет он.

При кредитовании оборонки потери редко ложатся на банки, замечает эксперт. «Государство нередко помогает оборонным компаниям в силу их значимости и в итоге так или иначе закрывает их проблему государственными деньгами. С точки зрения банка в таких случаях убытков нет, ведь заемщик в результате гасит и тело долга, и проценты», — заключает Лопатин.

В ВТБ и УВЗ на запрос РБК не ответили.