Уралвагонзавод получил двойную бронь
Правительство поможет Уралвагонзаводу (УВЗ) решить проблемы с долгами: кредиты, взятые предприятием в ВТБ, могут быть реструктурированы до 2029 года, следует из законопроекта о бюджете на 2021–2023 годы.
Согласно тексту законопроекта, УВЗ заключил с ВТБ кредитные соглашения в 2016 и 2017 годах. Займы были обеспечены государственной гарантией. Срок возврата кредитов не уточняется, но в 2021 году правительство сможет продлить его до 31 декабря 2029 года, одновременно будет продлена и государственная гарантия до той же даты. Такая норма в бюджете предусмотрена в связи с решением, принятым 4 сентября 2020 года на заседании правительственной комиссии, занимающейся улучшением финансового положения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в пояснительной записке.
Сумма кредитов, взятых заводом в ВТБ, не раскрывается, но в базе СПАРК есть информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ. Предметом залога стали права требования денежных средств по договору комиссии на $263 млн (около 20 млрд руб. по текущему курсу), заключенному между УВЗ и «Рособоронэкспортом». В 2018–2019 годах было зарегистрировано еще три договора залога оборудования УВЗ в ВТБ.
Долги УВЗ
Из самой поздней доступной отчетности УВЗ по МСФО (за первое полугодие 2019 года) следует, что долгосрочные обеспеченные и необеспеченные банковские кредиты завода составляют 88 млрд руб. (погашения в 2020–2024 годах), краткосрочные — 19,4 млрд руб. (погашения в 2019–2022 годах). Всего завод взял пять кредитов в рублях, два в евро и один в долларах.
Миллиардные кредиты УВЗ образовались еще при бывшем генеральном директоре Олеге Сиенко (руководил корпорацией с 2009 по 2017 год), напоминает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Тогда огромные собственные средства УВЗ пошли на модернизацию железнодорожного производства. Еще больше долгов у корпорации появилось, когда открыли опытно-конструкторские работы по [танку] «Армате», — пояснил эксперт.
Как отметил Мураховский, сейчас УВЗ испытывает трудности с реализацией своей гражданской продукции и выживает в основном за счет гособоронзаказа и экспортных поставок. В частности, в ноябре 2019 года Минобороны Индии подписало контракт на $2,8 млрд на производство 464 основных боевых танков Т-90С по российской лицензии для сухопутных войск. В июне 2020 года стало известно, что Москва и Каир подписали контракт на поставку 400–500 танков Т-90МС для египетской армии.
«В рамках ГПВ-2027 (государственной программы вооружений. — РБК) единственный серьезный контракт — на 132 машины семейства «Армата», все остальное — модернизация Т-72Б, Т-80БВМ и Т-90М», — заключил эксперт.
Как государство помогало оборонке
Правительство в 2017 году уже помогало УВЗ реструктурировать часть долговых обязательств. Тогда кабмин предоставил заводу госгарантии на 25,7 млрд руб., что позволило УВЗ рефинансировать текущие долги по кредитам головного предприятия интегрированной структуры, а также по кредитам дочерних предприятий «ЧТЗ-Уралтрак» и «Уралтрансмаш». В частности, госгарантия позволила взять кредит в Газпромбанке на погашение долга в Альфа-банке. Основными банками-партнерами УВЗ тогда называл Газпромбанк, банк «Югра» (лишился лицензии в 2017 году) и ВТБ.
Проблему наличия у оборонных предприятий безвозвратных долгов на сотни миллиардов рублей вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, поднимал еще летом 2019 года. Он заявлял, что объем кредитов предприятиям ОПК превышает 2 трлн руб., и подчеркивал, что из-за большой кредитной нагрузки предприятия «живут впроголодь». Борисов предлагал списать им 600–700 млрд руб. долгов и отмечал, что 90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, «Высокоточные комплексы», «Алмаз-Антей» и Уралвагонзавод.
В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание, на котором, по словам главы ВТБ Андрея Костина, проблема с долгами была решена. Закрытый указ президента подразумевает «активное участие бюджета и льготную реструктуризацию со стороны ведущих банков», рассказывал банкир. «Но она (реструктуризация. — РБК) такая — посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали», — сказал Костин.
Главный вопрос для банка при реструктуризации в том, созданы ли уже по кредиту резервы и нужно ли их будет создавать, рассуждает аналитик Fitch Антон Лопатин. «Учитывая, что по кредитам [УВЗ] предоставлена госгарантия, ВТБ может решить не создавать резервы», — говорит он. Еще один аргумент — имущество в залоге. «Кредитный риск растет в результате реструктуризации, но если госгарантия полностью покрывает кредит, то, по идее, государство обещает риск этот компенсировать», — объясняет он.
При кредитовании оборонки потери редко ложатся на банки, замечает эксперт. «Государство нередко помогает оборонным компаниям в силу их значимости и в итоге так или иначе закрывает их проблему государственными деньгами. С точки зрения банка в таких случаях убытков нет, ведь заемщик в результате гасит и тело долга, и проценты», — заключает Лопатин.
В ВТБ и УВЗ на запрос РБК не ответили.