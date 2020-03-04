Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у «оборонки» без торгов

Глава госкорпорации призвал правительство дать бюджетным учреждениям право закупать радиоэлектронику у ОПК без конкурса, чтобы стимулировать выпуск там гражданской продукции. Другие производители против льгот только для оборонки

Сергей Чемезов (Фото: Алексей Дружинин/ТАСС)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить государственным и муниципальным заказчикам (госорганам, школам, больницам и другим получателям бюджетных средств) право закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с использованием механизма единственного поставщика на срок до двух лет. Об этом говорится в письме Чемезова, направленном главе правительства 14 февраля (копия есть у РБК, представитель госкорпорации подтвердил его подлинность).

«Ростех» предлагает распространить преференцию на закупки готовой к использованию радиоэлектроники — как отдельных видов оборудования, например телекоммуникационного, оптического или медицинского, так и сложных системных проектов (цифровизация промышленности, энергетики, ЖКХ и др.), пояснил РБК представитель корпорации. «Речь идет о праве, но не обязанности заказчиков заключать контракты с предприятиями ОПК как единственным поставщиком. То есть заказчик решает сам, какую продукцию и с использованием каких механизмов — конкурентных или нет — ему приобрести», — отметил он.

В письме Мишустину Чемезов также просит правительство поддержать законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями. Как пояснил представитель «Ростеха», речь идет о поправках Минпромторга к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как ранее писал РБК, документ предлагает наделить правительство правом утверждать минимальную долю российской продукции в общем объеме госзакупок за год, то есть ввести квоты на подобную продукцию.

Инициатива также обязывает заказчика продлевать торги, если на них не подано ни одной заявки от российского производителя (закупать товар или услуги иностранного происхождения можно будет, только если по итогам продления опять не будет подано ни одной российской заявки). Источники РБК рассказывали, что законопроект Минпромторга привел к разногласиям с Минфином, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В пресс-службе правительства отказались от комментариев.