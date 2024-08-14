«Росспиртпром» после приватизации поднял цены на спирт

Крупнейший производитель спирта «Росспиртпром», недавно ставший частным, анонсировал уже третье повышение цен. К осени общее подорожание спирта компании с начала лета составит 25%. Вместе с ним цены подняли и другие заводы

Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Росспиртпром» уведомил производителей водки о повышении цен на спирт с 1 сентября почти на 9%. Предупреждение о том, что с начала осени продукция подорожает с действующей сейчас цены в 780 руб. за 1 дал ректификованного спирта до 850 руб., холдинг разослал производителям в начале августа этого года. С копиями двух таких писем ознакомился РБК, их получение подтвердили четыре производителя алкоголя, в их числе — президент компании Ladoga (водка «Царская», джин Barrister) Вениамин Грабар.

Необходимость этой меры «Росспиртпром» объясняет в письмах повышением стоимости заемного капитала из-за изменения ключевой ставки Банка России, а также «значительным» ростом себестоимости спирта из-за подорожания основного сырья и «товаров и услуг, необходимых для обеспечения деятельности». Эти же причины роста стоимости спирта у крупнейшего производителя назвал и Грабар. Гендиректор «Росспиртпрома» Дмитрий Карнеев не предоставил комментариев, сославшись на отпуск, в пресс-службе предприятия на запрос РБК не ответили.

По словам собеседников РБК в трех компаниях, «Росспиртпром» повышает цены на спирт уже в третий раз начиная с июня этого года. До этого холдинг увеличил стоимость с 1 августа 2024 года — с 730 руб. за 1 дал до 780 руб., а еще ранее — с 1 июня с 680 руб. до 730 руб. Цена в 680 руб. за 1 дал действовала с 1 января 2023 года, уточнил один из источников РБК. Таким образом, с июня по сентябрь этого года цена спирта вырастет на 25%, заключил он.

Стоимость спирта, по словам Грабара, увеличивает не только «Росспиртпром», но и ряд других заводов-производителей. Это подтверждают и остальные собеседники РБК. «Конечно, мы не рады повышению — нам придется поднять отпускные цены на продукцию, и это само собой отразится на потребителе. Но эта ситуация носит коммерческий характер, и повлиять на нее мы не можем», — заключил Грабар. На сколько может увеличиться стоимость конечной продукции, он не уточнил.

Чем известен Росспиртпром

Созданный в 2000 году «Росспиртпром» включает в себя восемь спиртовых заводов, купленных в 2015 году за 5,7 млрд руб., а также еще четыре предприятия (доля холдинга в них составляет от 25%). Выручка «Росспиртпрома» в 2023 году составила 1,8 млрд руб. против 2 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль — 560,9 млн руб. при 848,7 млн руб. в 2022 году.

Первые же разговоры о продаже «Росспиртпрома» начались еще в 2004 году — об этом заявлял занимавший тогда должность главы Министерства экономического развития Герман Греф. До 17 июня этого года холдинг принадлежал государству, затем его акции перешли ООО «Бизнес-Альянс» Владимира Акаева, известного как партнера экс-совладельца Бинбанка Микаила Шишханова. Эта компания стала победителем торгов, которые Росимущество провело весной этого года. Продать «Росспиртпром» предполагалось за 10,6 млрд руб., но «Бизнес-Альянс» был единственным, кто подал заявку на участие. Компания предложила 8,3 млрд руб. и была признана победителем.

Впрочем, впоследствии она пыталась оспорить результаты тендера, направив соответствующую жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В «Бизнес-Альянсе» заявили что были готовы заплатить за спиртовой холдинг не более 6 млрд руб., а предложение в 8,3 млрд отправилось в результате «технологического сбоя». В удовлетворении жалобы в ФАС отказали.

Состоявшаяся в итоге продажа «Росспиртпрома» была уже второй попыткой передать крупнейшего производителя спирта в частные руки. Первый тендер был объявлен в декабре 2023 года за те же 10,6 млрд руб., но желающих принять участие в торгах тогда не нашлось. При этом вскоре после этого, в конце января 2024-го, у «Росспиртпрома» сменился гендиректор — им стал Дмитрий Карнеев, связанный с выкупившим холдинг на последующих торгах «Бизнес-Альянсом». По данным СПАРКа, Карнееву принадлежит 50% в занимающемся деятельностью ресторанов и доставкой продуктов подмосковном ООО «Эльба». Его доля с 31 октября 2022 года находится в доверительном управлении у «Бизнес-Альянса».

Что говорят эксперты

По оценке источников РБК, получивших уведомления о повышении цен, доля «Росспиртпрома» на российском рынке спирта составляет около 30%. Аналогичную оценку ранее давали и в Минфине. Но, если другие производители повышают цены вместе с «Росспиртпромом», альтернативных вариантов у алкогольных компаний нет, констатирует директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он также обращает внимание на то, что сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как ценовой сговор. На это же сетуют и собеседники РБК на рынке.

РБК направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Пока «Росспиртпром» был государственным, холдинг руководствовался в том числе «некой социальной ответственностью за наличие доступной водки для небогатого населения», говорит Дробиз. Но став частной компанией, «Росспиртпром» будет заинтересован в первую очередь в получении прибыли, отмечает эксперт.

В то же время Дробиз уверен, что на доступности водки повышение цен на спирт даже на 25% критично не скажется. По его оценке, до июньского повышения на спирт в цене недорогой поллитровой бутылки водки приходилось около 13 руб., с сентября же этот показатель будет составлять около 17 руб. — то есть на 4 руб. больше. Примерно на эту разницу и подорожает бутылка, ожидает эксперт.

В среднем российский мужчина, по данным ЦИФРРА, выпивает в неделю одну бутылку водки сегмента МРЦ (минимальной розничной цены — 299 руб. за бутылку 0,5 л). Таким образом, его месячные расходы из-за подорожания конечного продукта на фоне роста стоимости спирта вырастут примерно на 20 руб. По мнению Дробиза, потребители «смогут это пережить».

Спрос на водку в России остается высоким. По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), в 2023 году российские магазины реализовали населению 75,6 млн дал водки. Объем продаж практически не изменился по сравнению с показателем 2022 года, сократившись лишь на 0,8%. В 2022 году, по данным ведомства, продажи водки достигали 76,2 млн дал — почти на 6% больше, чем годом ранее. До этого, начиная с 2016 года, потребление этого алкогольного напитка было стабильным. Водка — самый объемный сегмент рынка крепкого алкоголя в России, который сейчас вырос, рассказывал в июле в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.«Что бы ни говорили скептики и похоронщики водки, водка сохранит свое место на рынке», — отмечал Максудов.