Продажи водки в 2023 году остались близкими к рекордным

В 2023 году россияне купили в магазинах 229,5 млн дал спиртного без учета пива и сидра — на 4,1% больше, чем в рекордном 2022-м. Близкими к пику остаются и продажи водки. Эксперты ожидают, что потребление будет и дальше расти

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2023 году продажи водки в российских магазинах составили 75,6 млн дал, следует из предоставленных РБК данных Федеральной службы по регулированию алкогольного и табачного рынков (Росалкогольтабакконтроль). Объем потребления практически не изменился по сравнению с показателем 2022 года, сократившись лишь на 0,8%. В 2022 году, по данным ведомства, продажи водки достигали 76,2 млн дал — почти на 6% больше, чем годом ранее.

На протяжении нескольких лет потребление водки было стабильным, с 2016 года оно практически не росло и не падало, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. В 2022 году продажи водки, как и всего спиртного, были рекордными, что характерно в кризис, поясняет эксперт.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2022 году потребление алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре составило 220,4 млн дал — на 3,6% больше, чем годом ранее.

В 2023 году рост продолжился. Согласно данным службы, тогда россияне приобрели в магазинах уже 229,5 млн дал спиртного — на 4,1% больше, чем в 2022 году. Продажи коньяка увеличились на 9,4% и достигли 13,9 млн дал, других спиртных напитков крепостью свыше 25% (виски, джин, ром и т.д.) — на 14,6%, до 12,7 млн дал. Потребление слабоалкогольной продукции выросло на 14,5%, до 18,4 млн дал.

В 2023 году российские магазины продали 56,5 млн дал тихого вина, что превысило показатель 2022 года на 5,8%, а игристого — 21,7 млн дал, рост составил 8,3%. Наибольший рост показала категория ликерных вин — 58,8%, впрочем, объем их продаж все равно невелик по сравнению с другими и достиг всего 1,2 млн дал.

Рост потребления алкоголя будет продолжаться минимум до окончания специальной военной операции на Украине, а возможно, и какое-то время после, считает Дробиз.

Впрочем, дальнейшее увеличение продаж водки тормозит появление на российском рынке большого количества локально произведенных крепких напитков из других категорий, в частности джина и виски, продолжает Дробиз. Их потребление растет значительно больше, обращает внимание он. Некоторые потребители, по словам эксперта, переключились с водки на другой крепкий алкоголь, реализуемый по тем же ценам.

Отечественные виски и джин стали активно появляться на рынке после ухода из России большинства крупных зарубежных алкогольных компаний. После начала военной операции работу на российском рынке прекратили Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Brown-Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia) и другие. По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и др.), к октябрю прошлого года только представленность виски на полках магазинов упала на 50%.

Впрочем, в 2023 году ситуация с импортным алкоголем изменилась. Благодаря тому что в ноябре 2022 года Минпромторг разрешил параллельный импорт спиртного покинувших рынок компаний, российские поставщики смогли вернуть объем импорта на уровень 2021 года.