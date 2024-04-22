Приватизация «Росспиртпрома»: чем известен актив и его покупатель

Крупнейшего производителя спирта в стране «Росспиртпром» передали в частные руки. Покупателем стал Владимир Акаев, партнер экс-совладельца Бинбанка Микаила Шишханова

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В конце прошлой недели на алкогольном рынке произошло событие, обсуждавшееся властями почти 20 лет, — состоялась приватизация крупнейшего производителя спирта в стране — АО «Росспиртпром». Росимуществу удалось реализовать 100% акций предприятия за 8,3 млрд руб. — на 2,3 млрд руб. меньше цены, по которой оно было выставлено. Предыдущие торги проводились в конце 2023-го — начале 2024 года, но желающих тогда не нашлось.

Победителем прошедшего 19 апреля повторного аукциона стало ООО «Бизнес-Альянс», чья выручка в 2023 году, согласно данным СПАРК, составляла лишь 62,7 млн руб. Бенефициар этой компании — Владимир Акаев, ему принадлежит 99%, еще 1% — у гендиректора Сергея Оболенского. В 2009–2011 годах Акаев занимал должность советника президента Бинбанка. Он также был членом совета директоров девелоперской компании «Интеко», входившей ранее в группу «Сафмар» (ее совладельцами были Шишханов и семья Гуцериевых).

Помимо строительного и финансового бизнесов у Акаева были активы и в агропромышленном секторе. До 2018 года ему принадлежали птицеводческие компании «Здоровая ферма» и «Здоровая ферма. Деликатесы». Затем владельцами этих активов стал Микаил Шишханов, после санации Бинбанка — «Траст — птицеводческие активы». В конце 2022 года их выкупила группа «Черкизово».

На сайте «Бизнес-Альянса» указано, что компания занимается взысканием проблемной задолженности. РБК направил запрос в компанию.

Что такое «Росспиртпром»

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Росспиртпром» создал в конце 2000 года Владимир Путин, который незадолго до этого впервые стал президентом. Новая организация должна была объединить все принадлежавшие государству пакеты акций спиртовых и ликеро-водочных заводов.

В «Росспиртпром» вошли 18 государственных унитарных предприятий. Возглавил новый холдинг Сергей Зивенко, которого СМИ связывали с Аркадием Ротенбергом. Поскольку вместе с заводами «Росспиртпром» получил и их долги перед государством — около 900 млн руб., власти решили разработать программу реструктуризации задолженности. При этом уже в 2004 году начались первые разговоры о приватизации предприятия. О том, что «Росспиртпром» может быть приватизирован, заявлял занимавший тогда должность главы Министерства экономического развития Герман Греф. Сделать это предполагалось в 2005 году.

На момент соответствующего обсуждения ФГУП от имени государства управлял пакетами акций 85 ликеро-водочных заводов страны, в том числе московским «Кристаллом». В формате филиалов в него входили 15 спиртзаводов, и еще 21 предприятие относилось к числу прямых «дочек». Суммарный годовой оборот всех подконтрольных «Росспиртпрому» активов оценивался в $2,5 млрд, на долю предприятия приходилось 70% всего выпускаемого в стране спирта и около 30% водки. В 2006 году правительство выпустило постановление о прекращении реструктуризации долга «Росспиртпрома», поскольку предприятие к тому моменту уже два года не выполняло соответствующих условий. К тому моменту задолженность уже превышала 1 млрд руб. А еще через год речь снова зашла о приватизации предприятия — с соответствующим предложением выступил Минсельхоз.

В 2009 году завершилось преобразование ФГУП «Росспиртпром» в одноименное ОАО (позднее оно стало АО). Новая организация получила госпакеты акций в 58 ОАО, 18 филиалов ФГУПа, более 1 тыс. объектов недвижимости и земельных участков, а также более 100 патентов и товарных знаков (водка «Нет проблем», «Тимофеич», «Росспиртпром», «Пора отдыхать», «От Петровича» и другие). Их общая стоимость была оценена в 9 млрд руб. При этом ключевые активы, в том числе 51% в московском «Кристалле», новой организации не перешли — они были переданы ВТБ в счет 5 млрд руб. долга ФГУПа. Банк, в свою очередь, обязывался передать их «Росспиртпрому» в управление после преобразования в ОАО, но вместо этого к концу того же 2009 года продал их структурам совладельца УК «Металлоинвест» и Coalco Василия Анисимова.

«Росспиртпром» же решил сосредоточиться на производстве водки и увеличении собственной доли в соответствующей категории. Для этого организация даже нашла себе эксклюзивного дистрибьютора — Восточно-Европейскую дистрибьюторскую компанию все того же Анисимова. Однако за два года доля «Росспиртпрома» в общем объеме производства водки не превышала 2%. Чистый убыток организации по итогам 2010 года составлял 324 млн руб.

Но в конце 2015 года в правительстве решили, что «Росспиртпром» прекратит производство всех видов алкоголя и продолжит заниматься исключительно спиртом. Принадлежавшие ему непрофильные заводы и производства ликеро-водочной продукции «Росспиртпром» должен был закрыть или продать.

Вместо них в 2016 году предприятие купило восемь спиртовых заводов у бизнесмена Валерия Яковлева: «Курскпродукт» в Курской области, ДДД и «Престиж» в Северной Осетии, «Премиум» в Кабардино-Балкарии, «Ерофеев» в Новосибирской области, «Эталон», «Зернопродукт» и «Абсолют» в Тульской области. Стоимость сделки составляла 5,7 млрд руб. — именно на такую сумму акционеры «Росспиртпрома» одобрили восемь договоров купли-продажи в конце 2015 года, говорилось в отчетности организации. Большую часть этой суммы — 4,5 млрд руб. — предоставил Мособлбанк, санацию которого осуществлял СМП-банк братьев Ротенбергов. В «Росспиртпроме» тогда отмечали, что общая мощность всех принадлежащих ему после сделки спиртзаводов составляет 24 млн дал в год, что должно было помочь госхолдингу увеличить долю на рынке спирта до 60%.

Что представлял из себя «Росспиртпром» на момент продажи

Согласно раскрытию «Росспиртпрома» на 31 декабря 2023 года, у госхолдинга было 12 предприятий, в которых ему принадлежало более 25%. В их числе те же восемь заводов, купленных в 2016 году, а также 25,5% в тамбовском АО «Амбер Талвис», основной владелец которого — Юрий Шефлер. Практически все непрофильные активы, включая водочные товарные знаки, «Росспиртпром» распродал. Выручка «Росспиртпрома» в 2023 году достигла минимального результата за последние пять лет — 1,8 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности предприятия. Чистая прибыль составила 560,9 млн руб. — последний раз меньше было только в 2019 году (333,6 млн руб.).

Кроме производства спирта «Росспиртпром» занимается хранением и утилизацией спиртного, изъятого Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль). Согласно данным СПАРК, в 2023 году стороны заключили соответствующий контракт на 1,04 млрд руб. Несмотря на то что эта сумма в два раза меньше, чем годом ранее (2,2 млрд руб.), для «Росспиртпрома» оказание этих услуг, исходя из пояснений к его бухгалтерской отчетности, — основной источник дохода. Примечательно, что и Росалкогольтабакконтроль тратит на контракты с холдингом больше всего денег, следует из СПАРК.

Очередное предложение приватизировать «Росспиртпром» озвучил в ноябре 2023 года министр финансов Антон Силуанов. Необходимость этой меры объяснялась ослаблением позиций госкомпании. Так, по данным Минфина, доля «Росспиртпрома» на рынке в первом квартале 2023 года сократилась до 42,5% и до 31,7% с учетом экспорта (в 2022 году — 46,6 и 36,3% соответственно). С 23 января этого года, уже после того как первые торги по продаже организации были признаны несостоявшимися, у «Росспиртпрома» поменялся гендиректор. Им стал Дмитрий Карнеев — ранее он был председателем совета директоров банка развития и модернизации промышленности (РМП) и председателем правления банка «Хованский». Кроме того, Карнеев входил в совет директоров «Специализированного застройщика «Заречье», входящего в группу МИЦ. Ее в прошлом году приобрел «Самолет».

Новому гендиректору «Росспиртпрома», согласно данным СПАРК, принадлежит 50% в занимающемся деятельностью ресторанов и доставкой продуктов подмосковном ООО «Эльба». При этом его доля с 31 октября 2022 года находится в доверительном управлении у выкупившего «Росспиртпром» «Бизнес-Альянса». Такая же ситуация была с занимающимся производством электрического оборудования ООО «НПП «Отэк». В нем до мая 2023 года у Карнеева было 100%, доверительным управляющим которых с октября 2022 года также был «Бизнес-Альянс».

Как продажа «Росспиртпрома» повлияет на рынок

По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, реальная стоимость «Росспиртпрома» значительно выше, чем 8,3 млрд руб., за которые предприятие было продано. В качестве сравнения эксперт приводит калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», который в рамках IPO в феврале этого года был оценен почти во столько же, при этом он включает в себя лишь один завод, тогда как у «Росспиртпрома» их восемь.

По оценке Дробиза, до настоящего момента государство, если учитывать принадлежащих региональным властям «Татспиртпром» и «Башспирт», контролировало около 85% производства спирта в стране. При этом реальной необходимости в госмонополии на спирт, к которой так стремились российские власти, нет с 2016 года, когда на рынке появилась система ЕГАИС, отслеживающая производство и дальнейшее движение спирта и всей алкогольной продукции. То есть был создан понятный и прозрачный легальный рынок, отмечает Дробиз.

У крупных российских производителей, в частности Novabev Group (ранее — Beluga Group) и Roust (водка «Русский стандарт», «Зеленая марка»), по собственным данным, есть свои спиртзаводы. Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП, включает крупнейших игроков рынка — Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу и других) Игорь Косарев, он же вице-президент Roust, отказался комментировать передачу крупнейшего производителя спирта в частные руки. Также поступили и в Алкогольной сибирской группе (водка «Хаски», «Пять озер»).

Президент группы Ladoga (производит водку «Царская», джин Barrister и другие бренды крепкого спиртного) Вениамин Грабар никаких рисков в передаче «Росспиртпрома» частной компании не видит, сказал он РБК. Наоборот, Грабар не исключает более эффективное взаимодействие. Ladoga закупает у «Росспиртпрома» около 50% всего необходимого ей спирта, уточнил он. Поэтому компания не будет менять организацию на других поставщиков спирта, добавил Грабар. Он подчеркнул, что качество продукции заводов «Росспиртпрома» компанию устраивает, а также наполнил, что у спирта есть фиксированная, устанавливаемая государством цена вне зависимости от производителя.

РБК направил запрос в «Росспиртпром», а также в Росалкогольтабакконтроль.