Минфин сообщил о закрытии сделки по продаже «Росспиртпрома»

Передача крупнейшего производителя спирта в стране — холдинга «Росспиртпром» — в частные руки наконец-то состоялась. 17 июня акции госкомпании перешли «Бизнес-Альянсу» Владимира Акаева, который ранее пытался оспорить торги

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Сделка по продаже принадлежавшего государству производителя спирта АО «Росспиртпром» состоялась. Списание акций холдинга с баланса Росимущества произошло 17 июня, сообщили РБК в пресс-службе Минфина. Бумаги холдинга перешли на баланс ООО «Бизнес-Альянс», контракт с которым был заключен 24 мая, уточнили в министерстве. Стоимость сделки составила 8,3 млрд руб., добавили в Росимуществе.

«Бизнес-Альянс» стала единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах по продаже «Росспиртпрома». Аукцион проводился 19 апреля по начальной цене 10,6 млрд руб. В результате него «Бизнес-Альянс» был признан победителем. компания предложила за государственный холдинг сумму ниже начальной цены — 8,3 млрд руб.

Однако в тот же день, 19 апреля, «Бизнес-Альянс» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на нарушение процедуры торгов из-за «технологического сбоя». В обращении покупатель «Росспиртпрома» рассказал о том, что в день проведения аукциона авторизовался на сайте оператора «РТС-тендер» и отслеживал ход торгов по снижению цены до приемлемого для себя уровня. Этот уровень не должен был превышать 6 млрд руб., уточнялось в жалобе. Но внезапно на сайте «РТС-тендер» отобразилась информация о подаче «Бизнес-Альянсом» ценового предложения на отметке 8,3 млрд руб., хотя никаких действий компания не совершала, утверждалось в обращении.

Автоматически предложение компании было определено лучшим, так как других допущенных к участию в торгах организаций не было. В качестве доказательства «Бизнес-Альянс» предоставила ФАС видеозапись хода торгов, из которой, по мнению авторов жалобы, было видно, что никаких действий компания не совершала.

Однако в ФАС в удовлетворении жалобы отказали, потому что предоставленная запись была сделана «на достаточном удалении» от экрана персонального компьютера «Бизнес-Альянса», в связи с этим установить процедуру торгов, которая на ней отражена, было невозможно. Соответствующее решение было принято 21 мая.

Кому принадлежит «Бизнес-Альянс» По данным СПАРК, ООО «Бизнес-Альянс» было зарегистрировано в 2016 году, в качестве отрасли указана деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. Бенефициар этой компании — Владимир Акаев, ему принадлежит 99%, еще 1% — у гендиректора Сергея Оболенского. В 2009–2011 годах Акаев занимал должность советника президента Бинбанка, также он был членом совета директоров девелоперской компании «Интеко», входившей ранее в группу «Сафмар» (ее совладельцами были Шишханов и семья Гуцериевых). Выручка выкупившего крупнейшего производителя спирта в стране «Бизнес-Альянса» в 2023 году составляла 62,7 млн руб., чистая прибыль — 16,5 млн руб. С марта этого года 100% долей компании находится в залоге у Промсвязьбанка.

Как продавали «Росспиртпром»

«Росспиртпром» был создан в виде федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) для объединения всех принадлежащих государству пакетов акций спиртовых и ликеро-водочных заводов в 2000 году. Впервые речь о его продаже зашла в 2004 году. На тот момент холдинг управлял пакетами акций 85 ликеро-водочных заводов страны, в формате филиалов в него входили 15 спиртзаводов, и еще 21 предприятие относилось к числу прямых «дочек». Суммарный годовой оборот всех подконтрольных «Росспиртпрому» активов оценивался в $2,5 млрд, на долю предприятия приходилось 70% всего выпускаемого в стране спирта и около 30% водки.

В 2015 году в правительстве решили, что предприятие, к тому моменту уже преобразованное в АО, сосредоточится исключительно на производстве спирта. Для этого все входившие в него ликеро-водочные заводы были проданы и куплены восемь спиртовых производств. Стоимость сделки составляла 5,7 млрд руб. Эти восемь заводов, а также еще четыре предприятия, доля «Росспиртпрома» в которых превышала 25%, в итоге и были выставлены на торги.

Продать «Росспиртпром» удалось только со второй попытки. Сначала тендер был объявлен в декабре 2023 года, но желающих принять участие в торгах не нашлось. При этом 23 января у «Росспиртпрома» сменился гендиректор — им стал Дмитрий Карнеев, связанный с «Бизнес-Альянсом». Так, согласно данным СПАРК, Карнееву принадлежит 50% в занимающемся деятельностью ресторанов и доставкой продуктов подмосковном ООО «Эльба». При этом его доля с 31 октября 2022 года находится в доверительном управлении у покупателя «Росспиртпрома». Ранее Карнеев занимал должность председателя совета директоров Банка развития и модернизации промышленности (РМП), а также председателя правления банка «Хованский».

Что говорят про сделку эксперты

Теоретически у «Бизнес-Альянса» была возможность отказаться от заключения договора после того, как ей не удалось обжаловать процедуру торгов, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но в этом случае компания потеряла бы право на возвращение задатка, размер которого для имущества стоимостью свыше 100 млн руб. составляет 20% начальной цены, объясняет юрист.

«Начальная цена в конкретном случае составляла 10,6 млрд руб., так что, насколько я понимаю, один только задаток кратно превышает размер выручки покупателя за 2023 год. Терять такую сумму из-за отказа заключить договор — весьма спорное решение даже для крупного бизнеса», — говорит Федюкин.

Доказать наличие ошибки или нарушения законодательства при проведении процедуры торгов было единственным возможным механизмом отмены результатов без рисков потерять задаток, констатирует юрист. В таком случае, помимо его возвращения, компания получила бы возможность участвовать в следующих торгах, которые должно было бы объявить Росимущество. Причем такие торги, вероятнее всего, проводилось бы с дисконтом. «Но это уже переходит в обсуждение сценариев, которым случиться не суждено», — заключает Федюкин.