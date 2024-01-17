На «Росспиртпром» не нашлось покупателей

Росимущество: аукцион по продаже «Росспиртпрома» отменен, так как нет заявок

В декабре государство выставило на торги 100% акций крупнейшего производителя спирта в России. Стартовая цена «Росспиртпрома» — 10,61 млрд руб. Никто не подал заявку на покупку, но в будущем Росимущество проведет повторный аукцион

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Назначенный на 24 января аукцион по продаже акций АО «Росспиртпром» не состоится «в связи с отсутствием заявок», сообщили в Росимуществе.

В декабре прошлого года федеральное агентство выставило на торги 100% акций предприятия за 10,61 млрд руб., заявки на аукцион принимались до 15 января. Росимущество проведет повторные торги.

«Пакет акций АО «Росспиртпром» включен в Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы», — напомнили в ведомстве.

«Росспиртпром» — крупнейший производитель этилового спирта из пищевого сырья. Организация находится в федеральной собственности. Уставный капитал на 21 декабря 2020 года составляет 6 млрд 865 млн руб. Чистая прибыль в 2022 году составила 848 млн 733 тыс. руб., чистые активы — 8 млрд 353 млн 252 тыс.



Это собственник восьми заводов: «Курскпродукт» в Курской области, ДДД и «Престиж» в Северной Осетии, «Премиум» в Кабардино-Балкарии, «Ерофеев» в Новосибирской области, «Эталон», «Зернопродукт» и «Абсолют» в Тульской области. Также в числе активов «Росспиртпрома» есть две сервисные компании — ОТК «Магистраль» и КЦ «Рич».

Как писали «Известия» в октябре прошлого года, приватизировать «Росспиртпром» предложил Минфин. Министерство связывало это с тем, что у компании ухудшились показатели. По данным ведомства, доля «Росспиртпрома» на рынке в первом квартале 2023-го снизилась до 42,5 и до 31,7% с учетом экспорта (в 2022 году — 46,6 и 36,3% соответственно).

Минфин отмечал, что это произошло на фоне новых тенденций на рынке: роста числа независимых производителей спирта (в позапрошлом году — на 84%), увеличения доли алкогольных компаний, которые производят спирт самостоятельно (рост таких продаж по итогам 2022 года на 18%), и роста профицита мощностей.