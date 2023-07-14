АвтоВАЗ выйдет из капитала крупнейшего производителя компонентов

АвтоВАЗ передаст свою долю в капитале крупнейшего производителя автокомпонентов группе КАМАЗ. Но сделка не должна повлиять на взаимоотношения с поставщиком комплектующих, утверждает топ-менеджер АвтоВАЗа

Фото: oat-group.ru

АвтоВАЗ выйдет из капитала группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), крупнейшего в России производителя оригинальных запчастей и компонентов для автомобильной промышленности. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к ОАТ, и подтвердил вице-президент АвтоВАЗа по закупкам Михаил Соснин.

АвтоВАЗ стал владельцем 40% ОАТ в конце 2021 года, после того как сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Что известно о группе ОАТ Компания «Объединенные автомобильные технологии» учреждена в 2008 году по инициативе госкорпорации «Ростех» для объединения поставщиков компонентов основных российских автопроизводителей. По данным отчетности группы за 2022 год, крупнейшими акционерами ОАТ были КАМАЗ (45%) и связанная с ним компания «СпецАвтоКам» (15%), еще 40% было у АвтоВАЗа. Группа ОАТ — крупнейшее объединение производителей автокомпонентов, в которое входят десять предприятий в пяти регионах — Самарской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях. В ОАТ утверждают, что обладают полным технологическим циклом производства компонентов — от сырья и заготовки до крупноузловой сборки — и производят более 4 тыс. наименований продукции для ведущих автоконцернов. Основные заказчики продукции группы — АвтоВАЗ, КАМАЗ, группа ГАЗ и УАЗ (входит в Sollers). Более 90% всей ее продукции поставляется для автомобилей марки Lada, указывал КАМАЗ в 2020 году. Тогда сводная выручка ОАТ (без внутригрупповых оборотов) составила 15 млрд руб. По итогам 2022 года чистый убыток ОАТ по РСБУ вырос на 87,5%, до 391,6 млн руб.

Почему АвтоВАЗ передает акции КАМАЗу

АвтоВАЗ передаст 40% производителя автокомпонентов КАМАЗу, который будет единолично контролировать группу, говорит собеседник РБК. По словам Соснина, процесс выхода автозавода из капитала ОАТ был предопределен акционерным соглашением, подписанным еще предыдущими собственниками АвтоВАЗа — французской группой Renault (владела 67,7% акций АвтоВАЗа) и «Ростехом» (32,3%). Сделка носит безденежный характер, добавил топ-менеджер.

АвтоВАЗ еще в 2015 году хотел стать совладельцем группы ОАТ. Но получил акции производителя автокомпонентов в 2021 году за долги, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром» (ликвидирован «Ростехом» в 2018 году). Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в конце 2020 года говорил, что долг ОАТ перед АвтоВАЗом составляет 10 млрд руб.

Тогда представитель КАМАЗа, 47,1% которого принадлежит «Ростеху», объяснял эту сделку необходимостью создать совместное партнерство для развития компетенций ОАТ в области производства автокомпонентов.

Но после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Renault объявила об уходе из России. В мае ее российские активы, включая контрольный пакет АвтоВАЗа, перешли в собственность структуры Минпромторга ФГУП «НАМИ». Оно же получило долю «Ростеха» в этом автозаводе.

В пресс-службе АвтоВАЗа рекомендовали обратиться в КАМАЗ за дополнительными комментариями. Его представитель, а также пресс-службы НАМИ и ОАТ отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха».

Какие последствия у этой сделки

Выход АвтоВАЗа из капитала группы не скажется на партнерстве с ОАТ, утверждает Соснин. Передача акций не отразится на поставках компонентов, так как ОАТ — один из крупнейших поставщиков для автозавода, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «То, что ОАТ делает для АвтоВАЗа, ему негде сейчас по таким ценам купить. В свою очередь, ОАТ некому больше это продавать. Поэтому это связанные партнеры», — объясняет эксперт.

На фоне международных санкций, ухода Renault и передачи АвтоВАЗа государству от сотрудничества с заводом отказались глобальные поставщики компонентов, отмечал Соснин в ходе выступления на выставке «Иннопром», завершившейся в четверг, 13 июля. В результате АвтоВАЗ вынужден вернуться к локальным поставщикам «со сниженными ресурсами» продукции, посетовал топ-менеджер. При этом переход на российских поставщиков выявил ряд проблем: потерю инженерных компетенций, частичную нехватку производственных мощностей, износ оборудования, неудовлетворительное финансовое состояние, отток персонала, перечислил топ-менеджер.

Для того чтобы решить проблемы, Минпромторг реализует комплекс мер поддержки, направленный в том числе на развитие российской компонентной базы, — это субсидирование НИОКР и затрат на реинжиниринг, кластерная инвестиционная платформа, программа Фонда развития промышленности (ФРП) «Автокомпоненты», сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Сейчас уже профинансированы проекты на общую сумму около 50 млрд руб.

Эти меры поддержки и отраслевого взаимодействия направлены в первую очередь на наращивание объемов российского производства за счет эффекта масштаба. «Для оптимизации процессов, в том числе в части набора персонала, а также для комплексного дальнейшего развития предприятиям необходимо сосредоточиться на увеличении производительности труда и на автоматизации производства с использованием соответствующих мер господдержки», — добавил представитель Минпромторга.

Развитие производства автокомпонентов — сложная задача, где государство должно помогать, говорит Кадаков. «Хорошо, что в ФРП реализуется и наполняется деньгами программа «Автокомпоненты». Но насколько процесс пойдет в правильном направлении, с какой скоростью — большой вопрос, так как еще сами предприятия [производители компонентов] должны шевелиться, а не ждать только бесконечных госсубсидий», — заключает эксперт.