Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 13 июл, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 13 июл, 17:25
АвтоВАЗ выйдет из капитала крупнейшего производителя компонентов Бизнес, 07:00
Isuzu ушла из России Бизнес, 06:41
Первый россиянин вернул конфискованную в Германии машину Политика, 06:38
В Анкаре заявили, что объяснили России передачу командиров «Азова» Киеву Политика, 06:17
Адвокат россиянина связал арест яхты с желанием Лондона «казаться крутым» Политика, 05:52
Вучич объяснил отказ от санкций против Москвы «моральной позицией» Политика, 05:51
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 05:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на двух направлениях Политика, 05:25
Болтон назвал конфликт Москвы и Киева «подготовкой» к вступлению в НАТО Политика, 04:53
В ООН заявили о падении ракеты КНДР в экономической зоне России Политика, 04:52
В Японии на испытаниях ракеты-носителя произошел взрыв Политика, 04:25
Посольство усомнилось в соблюдении Киевом обещаний по кассетным снарядам Политика, 04:10
В Пентагоне назвали «патовой ситуацией» конфликт России и Украины Политика, 03:46
В Москве грузовик столкнулся с другим и загорелся Общество, 03:43
Бизнес ,  
0 

АвтоВАЗ выйдет из капитала крупнейшего производителя компонентов

АвтоВАЗ бесплатно передаст КАМАЗу 40% одного из своих основных поставщиков — группы ОАТ
АвтоВАЗ передаст свою долю в капитале крупнейшего производителя автокомпонентов группе КАМАЗ. Но сделка не должна повлиять на взаимоотношения с поставщиком комплектующих, утверждает топ-менеджер АвтоВАЗа
КАМАЗ KMAZ ₽211,4 -0,56% Купить
«Соллерс» SVAV ₽809,5 -1,04% Купить
Группа ГАЗ GAZA ₽912 +3,17% Купить
Фото: oat-group.ru
Фото: oat-group.ru

АвтоВАЗ выйдет из капитала группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), крупнейшего в России производителя оригинальных запчастей и компонентов для автомобильной промышленности. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к ОАТ, и подтвердил вице-президент АвтоВАЗа по закупкам Михаил Соснин.

АвтоВАЗ стал владельцем 40% ОАТ в конце 2021 года, после того как сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Что известно о группе ОАТ

Компания «Объединенные автомобильные технологии» учреждена в 2008 году по инициативе госкорпорации «Ростех» для объединения поставщиков компонентов основных российских автопроизводителей. По данным отчетности группы за 2022 год, крупнейшими акционерами ОАТ были КАМАЗ (45%) и связанная с ним компания «СпецАвтоКам» (15%), еще 40% было у АвтоВАЗа.

Группа ОАТ — крупнейшее объединение производителей автокомпонентов, в которое входят десять предприятий в пяти регионах — Самарской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях. В ОАТ утверждают, что обладают полным технологическим циклом производства компонентов — от сырья и заготовки до крупноузловой сборки — и производят более 4 тыс. наименований продукции для ведущих автоконцернов. Основные заказчики продукции группы — АвтоВАЗ, КАМАЗ, группа ГАЗ и УАЗ (входит в Sollers). Более 90% всей ее продукции поставляется для автомобилей марки Lada, указывал КАМАЗ в 2020 году. Тогда сводная выручка ОАТ (без внутригрупповых оборотов) составила 15 млрд руб.

По итогам 2022 года чистый убыток ОАТ по РСБУ вырос на 87,5%, до 391,6 млн руб.

Почему АвтоВАЗ передает акции КАМАЗу

АвтоВАЗ передаст 40% производителя автокомпонентов КАМАЗу, который будет единолично контролировать группу, говорит собеседник РБК. По словам Соснина, процесс выхода автозавода из капитала ОАТ был предопределен акционерным соглашением, подписанным еще предыдущими собственниками АвтоВАЗа — французской группой Renault (владела 67,7% акций АвтоВАЗа) и «Ростехом» (32,3%). Сделка носит безденежный характер, добавил топ-менеджер.

АвтоВАЗ еще в 2015 году хотел стать совладельцем группы ОАТ. Но получил акции производителя автокомпонентов в 2021 году за долги, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром» (ликвидирован «Ростехом» в 2018 году). Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в конце 2020 года говорил, что долг ОАТ перед АвтоВАЗом составляет 10 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
«Жизнь коротка, сходи за шоколадом»: Жан-Клод Ван Дамм — о питании
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Как защититься от падения рубля в 2023 году: четыре ключевых способа

Тогда представитель КАМАЗа, 47,1% которого принадлежит «Ростеху», объяснял эту сделку необходимостью создать совместное партнерство для развития компетенций ОАТ в области производства автокомпонентов.

Но после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Renault объявила об уходе из России. В мае ее российские активы, включая контрольный пакет АвтоВАЗа, перешли в собственность структуры Минпромторга ФГУП «НАМИ». Оно же получило долю «Ростеха» в этом автозаводе.

В пресс-службе АвтоВАЗа рекомендовали обратиться в КАМАЗ за дополнительными комментариями. Его представитель, а также пресс-службы НАМИ и ОАТ отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха».

Какие последствия у этой сделки

Выход АвтоВАЗа из капитала группы не скажется на партнерстве с ОАТ, утверждает Соснин. Передача акций не отразится на поставках компонентов, так как ОАТ — один из крупнейших поставщиков для автозавода, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «То, что ОАТ делает для АвтоВАЗа, ему негде сейчас по таким ценам купить. В свою очередь, ОАТ некому больше это продавать. Поэтому это связанные партнеры», — объясняет эксперт.

На фоне международных санкций, ухода Renault и передачи АвтоВАЗа государству от сотрудничества с заводом отказались глобальные поставщики компонентов, отмечал Соснин в ходе выступления на выставке «Иннопром», завершившейся в четверг, 13 июля. В результате АвтоВАЗ вынужден вернуться к локальным поставщикам «со сниженными ресурсами» продукции, посетовал топ-менеджер. При этом переход на российских поставщиков выявил ряд проблем: потерю инженерных компетенций, частичную нехватку производственных мощностей, износ оборудования, неудовлетворительное финансовое состояние, отток персонала, перечислил топ-менеджер.

Для того чтобы решить проблемы, Минпромторг реализует комплекс мер поддержки, направленный в том числе на развитие российской компонентной базы, — это субсидирование НИОКР и затрат на реинжиниринг, кластерная инвестиционная платформа, программа Фонда развития промышленности (ФРП) «Автокомпоненты», сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Сейчас уже профинансированы проекты на общую сумму около 50 млрд руб.

Эти меры поддержки и отраслевого взаимодействия направлены в первую очередь на наращивание объемов российского производства за счет эффекта масштаба. «Для оптимизации процессов, в том числе в части набора персонала, а также для комплексного дальнейшего развития предприятиям необходимо сосредоточиться на увеличении производительности труда и на автоматизации производства с использованием соответствующих мер господдержки», — добавил представитель Минпромторга.

Развитие производства автокомпонентов — сложная задача, где государство должно помогать, говорит Кадаков. «Хорошо, что в ФРП реализуется и наполняется деньгами программа «Автокомпоненты». Но насколько процесс пойдет в правильном направлении, с какой скоростью — большой вопрос, так как еще сами предприятия [производители компонентов] должны шевелиться, а не ждать только бесконечных госсубсидий», — заключает эксперт.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Компании
Артём Кореняко Артём Кореняко
АвтоВАЗ КАМАЗ автокомпоненты автокомплектующие Акции
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Материалы по теме
«Дочка» КАМАЗа заявила о риске остановки конвейера из-за цены автомобилей
Бизнес
Глава АвтоВАЗа предложил создать новую госструктуру для расчетов в валюте
Бизнес
В Костроме начали делать антиблокировочные системы для машин АвтоВАЗа
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter