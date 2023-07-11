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Бизнес ,  
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«Дочка» КамАЗа заявила о риске остановки конвейера из-за цены автомобилей

Производитель автокомпонентов предложил повысить цены на автомобили из-за низких зарплат
Директор по развитию группы «Объединенные автомобильные технологии» (производит автокомпоненты) Илья Семенов заявил о рисках остановки конвейеров из-за неконкурентоспособных зарплат и предложил повысить цены на машины
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Директор по развитию группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ, входит в холдинг «КамАЗ») Илья Семенов, выступая на выставке «Иннопром-2023», заявил о сокращении персонала на автозаводах и рисках остановки конвейеров, передает корреспондент РБК.

В группу ОАТ, которая является одним из крупнейших производителей автокомпонентов в России, входит десять производств в пяти регионах. Их ключевой заказчик — АвтоВАЗ.

«На предприятиях [российского автопрома] сокращалось количество персонала всегда, если не брать кластеры в Петербурге и Калуге. В прошлом году мы сокращались [по персоналу] до того, что сейчас не можем запуститься», — констатировал Семенов. В 2022 году в группе ОАТ работали 8 тыс. человек, а сейчас их осталось 7 тыс. из-за резкого снижения производства автомобилей в России. По данным Росстата, в прошлом году производство легковых автомобилей обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тыс. штук, на фоне введения западных санкций и ухода из страны иностранных автоконцернов.

ОАТ по-прежнему не может набрать новых людей, так как в автомобильной отрасли продолжается сокращение зарплат. «Мы работаем буквально из последних сил. Нам [всей группе] реально не хватает тысячи человек. Исходя из тех ставок, тех цен, которые сейчас есть на конвейере [автозаводов], мы не можем производить продукцию», — признал он.

Единственным решением проблемы Семенов считает повышение цен на автомобили: «Нам нужно повышать заработную плату, повышать в том числе цену автомобилей. Если мы этого не сделаем сейчас, мы просто потеряем время». «Мы не видим другого варианта, когда у нас зарплата неконкурентоспособная. Как мы будем набирать людей? Как будем исполнять планы, которые перед с нами стоят?» — поинтересовался он, предупредив, что, если этого не сделать, компании придется остановить конвейер.

На прошлой неделе, 5 июля, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России можно ожидать постепенного снижения цен на автомобили в течение года: «Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно [по сравнению с 2022 годом], потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих». По его словам, автопроизводителям будет невыгодно держать высокие цены «до последнего», так как продукцию в этом случае не будут покупать. Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса, чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации».

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