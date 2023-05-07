«Ростех» передал НАМИ долю в «АвтоВАЗе»

Госкорпорация «Ростех» вышла из капитала «АвтоВАЗа» и передала свою долю в 32,3% НАМИ

Фото: nami.ru

Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров «АвтоВАЗа», передав ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), который подведомственен Минпромторгу, долю в размере 32,3% в «Лада Авто Холдинг» — это СП, которое контролирует «АвтоВАЗ», следует из данных ЕГРЮЛ.

До конца 2021 года производителя контролировала Alliance Rostec Auto B.V., большей частью которого (67,7%) владела компания Renault. С конца 2021 года предприятие перевели в российскую юрисдикцию с сохранением долей, и возникла «Лада Авто Холдинг».

23 марта автоконцерн Renault объявил о приостановке деятельности в России на фоне военной операции на Украине. 16 мая 2022 года в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. 100% акций «Рено Россия» стало владеть правительство Москвы; 67,69% автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшийся пакет сохранил «Ростех».

7 февраля «АвтоВАЗ» выкупил бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, закрыв сделку по приобретению активов компании в России. Компания приобрела 99% в уставном капитале ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» за €1 с оплатой в рублях по курсу в день платежа. Правительство России одобрило сделку. В течение шести лет Nissan сможет выкупить активы обратно, если правительство поддержит это решение.