«Ростех» передал НАМИ долю в «АвтоВАЗе»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В РФС заявили о поддержке руководством УЕФА возвращения России на турниры Спорт, 16:26
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
Польша заявила об «опасном инциденте» с российским Су-35 над Черным морем Политика, 16:15
«Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей Спорт, 15:59
Головин разделил с Месси лидерство в топ-5 лиг по голам дальними ударами Спорт, 15:54
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров Общество, 15:53
Запрет на диадемы и фамильные бриллианты. Украшения с коронации Карла III Life, 15:46
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Как новые жилые кварталы развивают историю старых городских районов РБК и Forma, 15:36
Бах заявил, что МОК делает все возможное для допуска россиян на турниры Спорт, 15:32
Власти Запорожской области сообщили о более 1,5 тыс. вывезенных жителей Политика, 15:27
«Ростех» передал НАМИ долю в «АвтоВАЗе» Бизнес, 15:23
В Оренбурге задержали ответственных за обслуживание упавшей карусели Общество, 15:01
Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских дронов в Черном море Политика, 14:33
Глава МИД Турции рассказал о предложении США передать С-400 Украине Политика, 14:25
Бизнес ,  
0 

«Ростех» передал НАМИ долю в «АвтоВАЗе»

Госкорпорация «Ростех» вышла из капитала «АвтоВАЗа» и передала свою долю в 32,3% НАМИ
Фото: nami.ru
Фото: nami.ru

Госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров «АвтоВАЗа», передав ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), который подведомственен Минпромторгу, долю в размере 32,3% в «Лада Авто Холдинг» — это СП, которое контролирует «АвтоВАЗ», следует из данных ЕГРЮЛ.

До конца 2021 года производителя контролировала Alliance Rostec Auto B.V., большей частью которого (67,7%) владела компания Renault. С конца 2021 года предприятие перевели в российскую юрисдикцию с сохранением долей, и возникла «Лада Авто Холдинг».

23 марта автоконцерн Renault объявил о приостановке деятельности в России на фоне военной операции на Украине. 16 мая 2022 года в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. 100% акций «Рено Россия» стало владеть правительство Москвы; 67,69% автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшийся пакет сохранил «Ростех».

7 февраля «АвтоВАЗ» выкупил бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, закрыв сделку по приобретению активов компании в России. Компания приобрела 99% в уставном капитале ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» за €1 с оплатой в рублях по курсу в день платежа. Правительство России одобрило сделку. В течение шести лет Nissan сможет выкупить активы обратно, если правительство поддержит это решение.

Теги
АвтоВАЗ Ростех Акции
Материалы по теме
Renault снизит долю в Nissan
Бизнес
«Ростех» нарастил поставки БМП-3 для Минобороны
Политика
«Ростех» консолидирует артиллерийские заводы по системе «пушка — выстрел»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter