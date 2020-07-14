Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

По данным Forbes, только за 4 июня Потанин потерял $1,5 млрд. Это произошло после падения акций «Норникеля» после разлива топлива на ТЭЦ в Норильске. Несмотря на это, предприниматель сохранил статус самого богатого россиянина

Владимир Потанин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на $3,6 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном рейтинга Forbes Real Time. С 4 июня оно сократилось с $26,7 до $23,1 млрд.

Падение произошло на фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля». Первая и самая крупная произошла 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за чего разлилось топливо из резервуара и загрязнило реки Амбарная и Далдыкан. Норильско-Таймырская энергетическая компания («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) сообщила, что причиной разлива 21 тыс. т дизеля из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.

Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку. 6 июля, после того, как Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 млрд руб., котировки «Норникеля» опустились до 18 260 руб. за штуку.

12 июля о еще одном происшествии сообщила другая «дочка» «Норникеля» — «Норильсктрансгаз». По данным компании, у поселка Тухард в Красноярском крае при разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива вылилось 44,5 т авиакеросина. Из-за этого на следующий день акции «Норникеля» подешевели на 2,7%, до 18 050 руб. за штуку. Как отмечает Forbes, компания стала лидером падения на торгах на Мосбирже. Состояние Потанина при этом снизилось на $383 млн.