Абрамович и Потанин прекратили спор с UC Rusal в Лондонском суде

Роман Абрамович и Владимир Потанин отозвали апелляцию на решение Лондонского суда о запрете сделки по продаже акций «Норникеля», на котором настаивала UC Rusal. За два года спора Олег Дерипаска лишился контроля в UC Rusal

Владимир Потанин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Crispian Романа Абрамовича и Whiteleave Владимира Потанина в конце ноября 2019 года отозвали апелляцию на решение Лондонского суда, которое касалось толкования акционерного соглашения «Норникеля», которое бизнесмены заключили с UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской. Об этом говорится в годовом отчете алюминиевой компании.

Таким образом, прекращен спор, который инициировала UC Rusal два года назад.

Представитель «Интерроса» Потанина, крупнейшего акционера «Норникеля» (владеет 34,6%), сказал РБК, что, «проанализировав ситуацию, стороны приняли решение, что продолжение процесса негативно отразится на деятельности производителя никеля».

UC Rusal (владеет 27,8% «Норникеля») подала иск в Высокий суд Лондона, увидев признаки сговора в действиях Абрамовича и Потанина. В начале 2018 года стало известно, что еще одна структура Потанина, Bonico Holding, подала оферту компании Crispian (сейчас владеет 4,2% «Норникеля») на выкуп у нее 4% никелевой компании за $1,5 млрд. Получив оферту, Crispian предложила «Интерросу» и UC Rusal выкупить этот пакет пропорционально их долям в холдинге, что предусмотрено акционерным соглашением между тремя крупнейшими совладельцами «Норникеля» (Потаниным, UC Rusal и Абрамовичем), которое действует до 1 января 2023 года.