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Абрамович и Потанин прекратили спор с UC Rusal в Лондонском суде

Роман Абрамович и Владимир Потанин отозвали апелляцию на решение Лондонского суда о запрете сделки по продаже акций «Норникеля», на котором настаивала UC Rusal. За два года спора Олег Дерипаска лишился контроля в UC Rusal
Норникель GMKN ₽19 064 -2,33% Купить
Русал RUAL ₽24,68 -1,89% Купить
Владимир Потанин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Crispian Романа Абрамовича и Whiteleave Владимира Потанина в конце ноября 2019 года отозвали апелляцию на решение Лондонского суда, которое касалось толкования акционерного соглашения «Норникеля», которое бизнесмены заключили с UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской. Об этом говорится в годовом отчете алюминиевой компании.

Таким образом, прекращен спор, который инициировала UC Rusal два года назад.

Представитель «Интерроса» Потанина, крупнейшего акционера «Норникеля» (владеет 34,6%), сказал РБК, что, «проанализировав ситуацию, стороны приняли решение, что продолжение процесса негативно отразится на деятельности производителя никеля».

UC Rusal (владеет 27,8% «Норникеля») подала иск в Высокий суд Лондона, увидев признаки сговора в действиях Абрамовича и Потанина. В начале 2018 года стало известно, что еще одна структура Потанина, Bonico Holding, подала оферту компании Crispian (сейчас владеет 4,2% «Норникеля») на выкуп у нее 4% никелевой компании за $1,5 млрд. Получив оферту, Crispian предложила «Интерросу» и UC Rusal выкупить этот пакет пропорционально их долям в холдинге, что предусмотрено акционерным соглашением между тремя крупнейшими совладельцами «Норникеля» (Потаниным, UC Rusal и Абрамовичем), которое действует до 1 января 2023 года.

Структура Потанина предложила $1,48 млрд за 4% акций «Норникеля»
Бизнес

Но, по мнению представителей UC Rusal, оценка, указанная в оферте ($1,5 млрд за 4%), была завышенной, а сама сделка — вынужденной, так как в случае отказа от преимущественного права алюминиевой компании и продажи всего пакета Потанину нарушится баланс между основными акционерами. Суд стал на сторону UC Rusal, признав оферту Crispian недействительной, поскольку предложение о покупке поступило от структуры Потанина, которая не является, по мнению суда, «третьей стороной», а аффилирована с одним из действующих акционеров.

В октябре 2018 года Потанин говорил в интервью «Коммерсанту», что его юристы изучали мотивировочную часть июньского решения суда. По его словам, необходимо было понять, насколько оно затрагивает фундаментальные интересы «Интерроса». При этом Потанин считал, что решение суда «фактически интерпретировало акционерное соглашение» и «заковало навечно Романа Абрамовича в «Норникель». Через несколько недель суд Лондона разрешил «Интерросу» и Crispian подать апелляцию на решение о запрете продажи акций «Норникеля». Но спустя год, в ноябре 2019 года, они отозвали эту апелляцию.

За время этого суда в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний — UC Rusal, ее крупнейшего акционера En+ и еще нескольких структур — Минфин США ввел санкции. Ограничения были наложены в апреле 2018 года и сняты с UC Rusal и En+ только в январе 2019 года после того, как бизнесмен согласился снизить долю в En+ (и косвенно в UC Rusal) ниже контроля. После введения американских санкций Дерипаска ушел со всех руководящих постов в En+ и UC Rusal, а также отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: UC Rusal
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