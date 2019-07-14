WSJ сообщила о планах массовых сокращений в американской «дочке» Huawei

Попавшая в черный список американского Минторга Huawei может сократить сотни сотрудников дочерней Futurewei, базирующейся в США, сообщили источники газеты. Работники компании испытывают трудности в коммуникации с коллегами в Китае

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Компания Huawei планирует масштабные увольнения в своей дочерней исследовательской компании Futurewei Technologies, базирующейся в США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Точное число сотрудников, которых планируется сократить, не уточняется, однако один из собеседников издания указал, что речь может идти о сотнях людей. Другой источник отметил, что некоторым работникам из числа граждан Китая предложат работу в компании на родине. Нескольких сотрудников уже уведомили об увольнении, о дальнейших сокращениях могут объявить в ближайшее время, указали собеседники издания.

По данным газеты, в подразделении работают около 850 человек. Исследовательские лаборатории Futurewei находятся в городах в разных частях США, включая штаты Техас, Калифорния и Вашингтон. Источники также рассказали, что сотрудники Futurewei после внесения Huawei в черный список Минторга США столкнулись с ограничениями при коммуникации с работниками в Китае.

Huawei отказалась комментировать изданию эту информацию.