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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Бизнес ,  
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WSJ сообщила о планах массовых сокращений в американской «дочке» Huawei
Попавшая в черный список американского Минторга Huawei может сократить сотни сотрудников дочерней Futurewei, базирующейся в США, сообщили источники газеты. Работники компании испытывают трудности в коммуникации с коллегами в Китае
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Компания Huawei планирует масштабные увольнения в своей дочерней исследовательской компании Futurewei Technologies, базирующейся в США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Точное число сотрудников, которых планируется сократить, не уточняется, однако один из собеседников издания указал, что речь может идти о сотнях людей. Другой источник отметил, что некоторым работникам из числа граждан Китая предложат работу в компании на родине. Нескольких сотрудников уже уведомили об увольнении, о дальнейших сокращениях могут объявить в ближайшее время, указали собеседники издания.

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По данным газеты, в подразделении работают около 850 человек. Исследовательские лаборатории Futurewei находятся в городах в разных частях США, включая штаты Техас, Калифорния и Вашингтон. Источники также рассказали, что сотрудники Futurewei после внесения Huawei в черный список Минторга США столкнулись с ограничениями при коммуникации с работниками в Китае.

Huawei отказалась комментировать изданию эту информацию.

16 мая Минторг США объявил о внесении Huawei и связанных с ней фирм в черный список. После этого от сотрудничества с китайской компанией отказалась Google. По оценкам президента Huawei Жень Чжэнфэя, из-за ограничений США продажи компании в 2019–2020 годах не будут расти и останутся на уровне $100 млрд, при этом потенциальный рост выручки за эти два года мог достичь $30 млрд.

В июле американский Минторг анонсировал ослабление ограничений на торговлю с Huawei, указав, что, хотя компания останется в черном списке, ведомство будет выдавать разрешения на продажу ей некоторых товаров.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Huawei, Китай, Санкции, сокращения
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