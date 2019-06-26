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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
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NYT сообщила о торговле компаний из США с Huawei вопреки запрету властей
Компании из США могут продавать Huawei технологии, которые нужны для уже существующих сетей и устройств, но не для новых продуктов. По данным NYT, производители процессоров, включая Intel и Micron, нашли способ обойти запрет
Фото: Regis Duvignau / Reuters

Несколько американских IT-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников издания, способ торговать с Huawei нашли в том числе такие производители процессоров, как Intel и Micron. Поставки начались около трех недель назад, компании пользуются тем, что собранная за рубежом продукция не считается «сделанной в США», пояснил один из источников NYT.

В Intel и Micron отказались от комментариев.

Согласно запрету, до середины августа компании из США могут продавать Huawei только ту продукцию, которая необходима для поддержания уже существующих продуктов китайской компании. Продажа компонентов для новых продуктов запрещена полностью.

Бывший сотрудник Минторга США Кевин Вульф рассказал, что консультировал несколько американских компаний по поводу запрета на торговлю с Huawei. Он пояснил, что запрет можно обойти, если товар был произведен за пределами Штатов, а его продажа не несет угрозу интересам нацбезопасности.

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Источники NYT заявили, что объем сделок американских компаний с Huawei исчисляется миллиардами долларов, однако неизвестно какова в нем доля контрактов для новых продуктов. В Huawei ранее утверждали, что ежегодно платят компаниям из США около $11 млрд.

Власти США считают, что Китай занимается шпионажем при помощи оборудования для сетей 5G, которое поставляет в том числе Huawei. Минторг США внес китайскую компанию в черный список в мае, позже Вашингтон выдал Huawei временную лицензию сроком на 90 дней, которая позволит поддерживать существующие сети и устройства.

Президент Huawei Жэнь Чжэнфэй говорил, что из-за санкций США, компания может лишиться $30 млрд выручки в 2019 и 2020 годах.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Huawei, Intel, Micron, запрет
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