NYT сообщила о торговле компаний из США с Huawei вопреки запрету властей

Компании из США могут продавать Huawei технологии, которые нужны для уже существующих сетей и устройств, но не для новых продуктов. По данным NYT, производители процессоров, включая Intel и Micron, нашли способ обойти запрет

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Несколько американских IT-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников издания, способ торговать с Huawei нашли в том числе такие производители процессоров, как Intel и Micron. Поставки начались около трех недель назад, компании пользуются тем, что собранная за рубежом продукция не считается «сделанной в США», пояснил один из источников NYT.

В Intel и Micron отказались от комментариев.

Согласно запрету, до середины августа компании из США могут продавать Huawei только ту продукцию, которая необходима для поддержания уже существующих продуктов китайской компании. Продажа компонентов для новых продуктов запрещена полностью.

Бывший сотрудник Минторга США Кевин Вульф рассказал, что консультировал несколько американских компаний по поводу запрета на торговлю с Huawei. Он пояснил, что запрет можно обойти, если товар был произведен за пределами Штатов, а его продажа не несет угрозу интересам нацбезопасности.