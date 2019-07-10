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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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Минторг США анонсировал смягчение ограничений на торговлю с Huawei
Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что, хотя китайская компания и останется в черном списке, Минторг будет выдавать разрешения на продажу ей некоторых товаров. Ранее о том, что часть сделок будет разрешена, говорил Дональд Трамп
Фото: Marlene Awaad / Bloomberg

Компании из США получат возможность продавать свою продукцию китайской Huawei, однако коснется это только товаров, передача которых не будет угрожать безопасности государства. Об этом, как сообщает Wall Street Journal (WSJ), заявил глава Минторга США Уилбур Росс.

Министр особо отметил, что Huawei останется в черном списке, в который была внесена в мае 2019 года в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты ее коммуникационных сетей. Таким образом, для торговли с ней американским компаниям все равно придется получать в Минторге специальные лицензии.

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Напомнив о заявлении Трампа после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Росс сказал, что в тех случаях, когда не будет выявлено угрозы национальной безопасности США, его ведомство будет выдавать такие лицензии, «чтобы не уводить доход от американских компаний в иностранные». При этом глава Минторга не сказал, когда именно может начаться выдача лицензий, при этом отметил, что заявки на них будут рассматриваться с «презумцией отказа».

В конце июня после встречи с китайским лидером на саммите G20 в японской Осаке Трамп заявил, что американские компании смогут продавать свое оборудование Huawei, если такие сделки не будут нести угрозы нацбезопасности страны. После этого экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу пояснил, что Минторг будет выдавать дополнительные временные лицензии на поставки Hauwei товаров, аналоги которых производятся и в других странах. Например, производители микросхем в США продают продукцию, которая доступна и из других стран, и мы не думаем, что здесь есть [угроза] национальной безопасности», — сказал Кудлоу.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Huawei, Китай
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