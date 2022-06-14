Bloomberg узнал об отказе двух банков США от операций по госдолгу России

JPMorgan Chase и Goldman Sachs не будут проводить операции по российским долговым обязательствам после соответствующего указания со стороны Минфина США, пишет Bloomerg. Ведомство в мае не продлило лицензию для обслуживания долга

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что в июне обе организации еще вели деятельность в этой сфере с заинтересованными покупателями, однако в JPMorgan решили отказаться от этих операций после запрета со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). О прекращении транзакций также сообщил Bloomberg представитель Goldman Sachs.

«В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием деятельности Goldman Sachs в отношении России компания больше не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — цитирует агентство заявление Goldman Sachs.

Ужесточение финансовых операций по российскому госдолгу, принятое Минфином США в начале июня, было неожиданным для участников рынка, пишет агентство, поскольку прежде Вашингтон позволял проводить операции по нему. Теперь участникам американского рынка запрещается приобретаться как новые, так и уже выпущенные долговые и эмиссионные ценные бумаги госдолга России, указывает Bloomberg.

Американские власти в мае не продлили срок действия лицензии, которая позволяла держателям российских суверенных облигаций в долларах получать платежи в погашение и обслуживание этих бумаг.

Российский Минфин объявил затем, что владельцам облигаций будет предложено получить расчет «в обход иностранной инфраструктуры». «Пока эти предложения готовятся. Но мы будем поддерживать имидж надежного заемщика и выполнять свои обязательства даже с учетом тех ограничений, которые вводят западные страны», — подчеркнул министр Антон Силуанов.

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