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Силуанов анонсировал платежи по госдолгу «в обход инфраструктуры Запада»

Россия предпримет меры, чтобы держатели российских еврооблигаций смогли получить проценты и основной долг «в обход иностранной инфраструктуры». Министр снова подчеркнул важность для России быть добросовестным заемщиком
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия реструктурирует июньские платежи по госдолгу, инвесторам предложат выплаты «в обход западной инфраструктуры», заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью китайскому CGTN.

«Будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам. Пока эти предложения готовятся. Но мы будем поддерживать имидж надежного заемщика и выполнять свои обязательства даже с учетом тех ограничений, которые вводят западные страны», — пояснил Силуанов.

По его словам, последние платежи, переведенные в мае, дошли до получателей.

Bloomberg узнал о не дошедших до держателей выплат по евробондам России
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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Силуанов отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с западными инвесторами и для страны важен имидж добросовестного заемщика. Москва предпримет меры, чтобы держатели российских еврооблигаций смогли получить проценты и основной долг.

Ранее Силуанов уже анонсировал подготовку механизма к июньской выплате, который позволит заплатить в рублях. Инвесторы, которые держат российские облигации, смогут конвертировать их в другие валюты.

20 мая Минфин России сообщил, что передал в Национальный расчетный депозитарий выплаты по облигациям внешних облигационных займов на $71,25 млн и €25 млн. Однако позднее Bloomberg написал, что держатели российских евробондов по состоянию на вечер 27 мая не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн. В результате наступил 30-дневный грейс-период — фиксированный срок, за который нужно исправить ситуацию.

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У России появился способ избежать дефолта и без лицензии США
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Фото:Gary Cameron / Reuters

25 мая США не стали продлевать лицензию № 9С, разрешающую держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. При этом в облигационной документации есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт, писал РБК.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Антон Силуанов Минфин России госдолг рубли иностранные инвесторы
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