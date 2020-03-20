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Пандемия коронавируса ,  
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Роскачество дало рекомендации по обработке рук и гаджетов против COVID-19

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Наиболее эффективным способом профилактики коронавируса является тщательное мытье рук с мылом, напоминает Роскачество. ВОЗ рекомендует мыть руки водой полминуты, уделяя особенное внимание участкам между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья.

Однако если мыла и воды под рукой нет, то можно использовать антисептик с концентрацией не менее 60%. Для тщательной обработки нужно использовать не менее 3–4 мл антисептического геля, обрабатывать руки гелем надо в течение минуты. В противном случае ученые не могут гарантировать его эффективность.

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Роскачество указывает, что также следует дезинфицировать мобильный телефон. Так, дисплей, клавиатуру и корпус телефона нужно протирать жидкостями с содержанием спирта от 70%. Использовать хлорсодержащие отбеливатели не рекомендуется. Силиконовые и пластиковые чехлы для смартфона можно тщательно мыть мылом и оставлять сушить, отмечают эксперты.

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Теги: Роскачество, рекомендации, гаджеты, коронавирус, профилактика
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