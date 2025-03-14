Bloomberg узнал об обсуждении США с Россией сотрудничества с «Газпромом»

Обсуждения находятся на начальной стадии, пишет Bloomberg. По его данным, совместные проекты могут касаться европейского и азиатского регионов. Для участия в проектах «Газпрома» США необходимо снять санкции

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

США обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с «Газпромом» в международных проектах, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских и российских чиновников.

Обсуждения пока находятся на начальной стадии, сказали изданию собеседники. Четкого понимания, кто именно возглавляет переговоры и участвуют ли в них напрямую представители администрации президента США Дональда Трампа, пока нет, уточняет агентство. Белый дом не ответил на запрос Bloomberg.

Американо-российские проекты, о которых идет речь, потенциально могут касаться азиатского и европейского регионов, пишет агентство, отмечая, что это может быть частью стратегии Вашингтона в ослаблении связей Москвы и Пекина «не сея раскола». Опрошенные Bloomberg европейские чиновники сомневаются в успехе США в этом вопросе.

Один из источников предположил, что «Газпром» может предложить США участие в проектах в Арктическом регионе и на шельфе, если санкции, ограничивающие иностранные инвестиции, будут сняты.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что Европа сможет снова получать российский газ, если Москва и Вашингтон договорятся о сотрудничестве в области энергетики. Bloomberg напоминает о недавних сообщениях о работе США над перезапуском проекта «Северный поток-2». Об этом писали Financial Times и Bild. Официально Вашингтон не подтверждал эти сведения.

В то же время CBS 13 марта со ссылкой на четыре источника сообщил, что США вводят новые санкции против нефтяного и газового секторов российской экономики, а также против банковского сектора. Официального подтверждения этих данных не было, телеканал не приводил деталей.

При этом Вашингтон не стал продлять генеральную лицензию 8L, которая позволяла иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки. Ее действие закончилось 12 марта.

После начала военной операции на Украине Европа активизировала усилия по отказу от российского газа. На этом фоне увеличились закупки ЕС американского СПГ.