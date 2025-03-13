Путин назвал условия для возобновления поставок российского газа в Европу

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В случае договоренностей России и США по энергетике Европа сможет снова получать дешевый российский газ. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, трансляцию пресс-конференции вел РБК.

«Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена», — сказал глава государства.

По его словам, Европе «это пойдет на пользу», потому что она станет получать «дешевый российский газ».

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США вырос после прекращения транзита российского газа в Европу через Украину. По данным London Stock Exchange Group, в январе 2025 года Соединенные Штаты отправили в Европу 8,46 млн т, в то время как в декабре 2024 года показатель составил 5,84 млн т.