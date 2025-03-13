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Политика ,  
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Путин назвал условия для возобновления поставок российского газа в Европу

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В случае договоренностей России и США по энергетике Европа сможет снова получать дешевый российский газ. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, трансляцию пресс-конференции вел РБК.

«Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена», — сказал глава государства.

По его словам, Европе «это пойдет на пользу», потому что она станет получать «дешевый российский газ».

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Фото:Spitzi-Foto / Shutterstock

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США вырос после прекращения транзита российского газа в Европу через Украину. По данным London Stock Exchange Group, в январе 2025 года Соединенные Штаты отправили в Европу 8,46 млн т, в то время как в декабре 2024 года показатель составил 5,84 млн т.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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