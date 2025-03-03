Bild узнала о переговорах спецпосланника Трампа по «Северному потоку-2»

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл нанес «несколько» неофициальных визитов в Швейцарию, чтобы обсудить возможность сделки по трубопроводу «Северный поток — 2» насчет поставок российского газа в Германию, сообщает Bild.

По данным издания, в Швейцарии уже «несколько недель» идут тайные переговоры о возможном соглашении между Россией и США. Вместе с тем, отмечает Bild, власти Германии заявили, что им ничего неизвестно о встречах Гренелла в Швейцарии, а сам спецпосланник отверг свою причастность.

В швейцарском городе Штайнхаузене, в кантоне Цуг, находятся штаб-квартиры компаний, эксплуатирующих балтийский газопровод «Северный поток — 2».

Как пишет Bild, по предполагаемому документу, американская сторона может выступить в качестве посредника и направлять российский газ по трубам «Северного потока — 2» в Мекленбург — Переднюю Померанию. Тогда США смогут контролировать снабжение Германию газом и «зарабатывать на этом деньги», уточнила газета.

Handelsblatt также писала, что после ремонта труб «Северного потока — 2», они могут быть использованы для транспортировки водорода из Финляндии или возможных поставок газа из России после урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Германия рассматривала проект по «Северному потоку — 2» стоимостью в миллиард евро как гарантию дешевой энергии, напоминает Bild. Однако после начала военной операции на Украине Nord Stream 2 был остановлен, газопровод до сих пор не введен в эксплуатацию. Одна из двух труб была повреждена в сентябре 2022 года. Вместе с тем, согласно внутреннему экспертному заключению, ремонт возможен и займет несколько месяцев, уточняет издание.

Bild также подчеркивает, что само правительство США не собирается участвовать в готовящейся сделке, а вместо него это будут делать американские финансовые инвесторы.

Накануне Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток-2» Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов занимается разработкой проекта перезапуска газопровода. Некоторые видные члены президентской администрации Дональда Трампа знают о его инициативе и рассматривают эту возможность как часть усилий по восстановлению отношений с Россией, рассказали собеседники FT. По их словам, некоторые члены администрации видят в «Северном потоке-2» стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по российско-украинскому конфликту.