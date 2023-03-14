FT: «мега суд» страховщиков из-за самолетов в России пройдет в Лондоне в 2024 году

FT сообщила о «мега суде» страховщиков в Лондоне из-за самолетов в России

Страховщики отказались выплачивать компенсации владельцам самолетов, борты которых остались в России и были перерегистрированы. Один из исков подан на $3,5 млрд, судья постановил объединить их в одно разбирательство

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Стразовые компании столкнутся в 2024 году с «мега-процессом» в Высоком суде Лондона из-за отказа выплатить миллиарды долларов в рамках компенсаций лизинговым компаниям, самолеты которых остались в России, пишет Financial Times.

Лизингодатели требовали вернуть самолеты, однако авиакомпании не выполнили требования и перерегистрировали борты, продолжив их использование. При этом страховые компании настаивали, что конфискация самолета не считается убытком по условиям страхования, а потому от выплат отказались.

Лизингодатель AerCap подал иск на $3,5 млрд, требуя выплатить их за 116 самолетов и 23 двигателя. Ответчиками выступили AIG, Fidelis и Lloyd's of London. Причем в последней компания застраховала самолеты на убытки от «военных рисков» на $1,2 млрд. Иски против 11 страховых компаний также подал другой арендодатель — Dubai Aerospace Enterprise, и еще две компании.

Судья Кристофер Батчер постановил объединить судебный процесс в рамках одного крупного судебного разбирательства, что «сэкономит значительный объем времени». Это решение истцы восприняли неоднозначно.

Представитель AerCap Марк Ховард назвал запланированное объединенное разбирательство «процедурным кошмаром», указав, что лизингодатель хочет как можно более скорого рассмотрения дела. «[Доказательства] говорят о том, что мы потеряли из своего кармана либо 1, либо 3 миллиарда долларов <...> это колоссальная сумма денег», — объяснил он.

Однако представитель AIG Гэвин Кили поддержал объединение исков, указав на сходство требований.

С конца прошлого февраля Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели санкции на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также запретил экспортировать в Россию товары и технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Boeing и Airbus приостановили техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний, а также поставку им запасных частей. В правительстве предупредили, что часть самолетов может понадобиться разобрать на запчасти, чтобы продолжать использовать остальные. Если западные самолеты удастся поддерживать в летной годности, на них можно будет «спокойно летать» вплоть до 2030 года, считают в Росавиации.

Власти России называют западные санкции неэффективными, наносящими больший вред самим инициаторам санкций и требуют их отменить.

