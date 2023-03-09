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Война санкций ,  
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Суд в США выдал ордер на арест «самолета «Роснефти» стоимостью $25 млн

Минюст США посчитал, что «Роснефть» нарушила экспортные санкции США и выдал ордер на арест Boeing 737-7JU компании стоимостью около $25 млн
«Роснефть» ROSN ₽364,3 -0,29% Купить
Boeing BA $207,19 -0,35% Купить
Boeing 737-7JU
Boeing 737-7JU (Фото: U.S. Department of Justice)

Окружной суд восточного округа Нью-Йорка санкционировал арест самолета Boeing 737-7JU стоимостью около $25 млн, которым американские власти считают имуществом «Роснефти», сообщил Минюст США. В качестве причины указано нарушение закона об экспортном контроле и антироссийских санкций.

В последний раз этот самолет находился в США в марте 2014 года. Как предполагают американские власти, сейчас он в России, летит в нее или из нее. С февраля 2022 года, когда были ужесточены меры экспортного контроля, самолет вылетал из России и возвращался в страну минимум семь раз, власти США считают это нарушением санкций, так как они предусматривают запрет на трансфер в Россию американских самолетов без получения специальной лицензии.

После начала российской спецоперации на Украине Минторг США уже несколько раз расширял санкционный список российских самолетов, которым в рамках экспортного контроля запрещено обслуживание за рубежом. В настоящее время под американскими санкциями находятся почти 200 самолетов российских компаний и физлиц.

Помимо этого, США и ЕС закрыли небо для российских самолетов, ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, а все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из России не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге, а президент России Владимир Путин поручил перевести самолеты в иностранном лизинге в российский реестр.

Суд в США выдал ордер на арест «самолета «Роснефти» стоимостью $25 млн
Суд в США выдал ордер на арест «самолета «Роснефти» стоимостью $25 млн

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Роснефть санкции Минюст США ордер на арест самолет Boeing 737 США
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