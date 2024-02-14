Банк «Траст» продал долю в ОВК с убытком для себя в ₽20 млрд

Сделка по продаже контрольного пакета в Объединенной вагонной компании оказалась убыточной для «Траста», сообщил его предправления Александр Соколов. Банку пришлось выйти из актива преждевременно в том числе из-за санкций

Александр Соколов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банк непрофильных активов «Траст» вышел из Объединенной вагонной компании (ОВК) с убытком в 20 млрд руб., сообщил журналистам глава кредитной организации Александр Соколов.

«По ОВК у нас дельта отрицательная, порядка минус 20 млрд руб.», — сказал он, имея в виду разницу между стоимостью актива на момент его поступления на баланс «Траста» и ценой продажи.

Соколов объяснил убыток тем, что актив был продан досрочно, а сама сделка прошла по нестандартной процедуре.

«ОВК продавалась не через аукцион, это была прямая сделка, и аргументы тому: это системообразующая компания, которая занимает 75% рынка грузового вагоностроения <…>, и она была продана досрочно по причине возможных технологических рисков, связанных с дефицитом оборудования. Мы вышли из нее раньше, чем планировали: изначально мы планировали с этой компанией работать до конца 2026 года, и это было бы ровно так, если бы не санкционный режим и крайняя чувствительность к технологическим рискам», — пояснил предправления «Траста».

«Траст» вошел в состав акционеров ОВК летом 2019 года — бумаги были переданы по отступному в счет задолженности «Открытие Холдинг» перед банком. В дальнейшем «Траст» наращивал долю в компании.

С каким результатом «Траст» продавал другие активы Согласно презентации Соколова, в 2023 году «Траст», помимо ОВК, продал четыре крупных актива — контрольный пакет в банке «Точка», нефтедобывающие компании «Инга» и «Транс-Ойл», лизинговую компанию «Балтийский лизинг» и производителя картона «Кама». Все активы были реализованы с прибылью для банка. Например, пакет в «Точке» при продаже был оценен в 2,5 раза дороже изначальной стоимости приобретения «Трастом» (41,5 млрд руб. против 16,4 млрд руб.). «Балтийский лизинг» «подорожал» примерно вдвое — был получен «Трастом» за 13,7 млрд руб., а продан за 26,9 млрд руб.

«Траст» продал контрольный пакет (93,6%) в Объединенной вагонной компании в декабре 2023 года. «Проданы и акции, и кредитные обязательства [ОВК] — все вместе», — напомнил Соколов. По его словам, сделка была денежной, ее сумму он раскрыть отказался, как и покупателя актива. Ранее в интервью РБК топ-менеджер объяснял нежелание называть покупателя ОВК соображениями «важности этой сделки для государства», но уточнял, что «инвестор профильный».

До продажи ОВК «Траст» фактически санировал компанию через допэмиссию акций, отметил Соколов: «Мы конвертировали часть долга в капитал, соответственно, оздоровили компанию. Сформировали больше 90% акций на балансе и вместе с долгом продали, чтобы покупателю не надо было заниматься санацией. Чтобы покупатель занимался развитием производства, обеспечением стабильности грузоперевозок в Российской Федерации».

Что такое ОВК ОВК, основанная в 2012 году группой ИСТ Александра Несиса, — это крупнейший в России производитель грузовых вагонов повышенной грузоподъемности. Активы холдинга представлены Тихвинским вагоностроительным заводом, машиностроительным предприятием «ТихвинХимМаш», предприятием по производству специализированных грузовых вагонов «ТихвинСпецМаш», НПЦ «Пружина», лизинговой компанией Rail 1520 и др. В 2015-м, компания провела IPO на Мосбирже, а потом неоднократно проводила SPO. Организатором размещений выступал банк «Открытие», и в результате акции ОВК оказались на балансе самого банка и структур, которые связаны с его акционерами или банками «московского кольца» (Бинбанк, Просвязьбанк). В 2017 году «Открытие» и другие участники «московского кольца» попали под санацию Центрального банка. Тогда же из-за ухудшения внешней конъюнктуры и отмены госсубсидий ухудшидись и финансовые результаты ОВК. К тому моменту изначальный собственник и инвестор ICT Group Ltd вышел из капитала компании, ключевым акционером и кредитором ОВК стало «Открытие», а потом актив перешел к «Трасту».

В качестве нового владельца ОВК источники отраслевого издания Vgudok и РБК называли «Трансмашхолдинг» или Уральской горно-металлургической компании (УГМК), связанные с Андреем Бокаревым, ранее совладельцем этих компаний. В 2022 году Бокарев совместно с партнером Искандером Махмутовым перестал быть контролирующим бенефициаром УГМК, а позже оставил должность и президента ТМХ и вышел из совета директоров компании.

С 1 февраля 2024-го пост гендиректора ОВК заняла Ирина Ольховская, с 2019 года работавшая директором по портовым и железнодорожным проектам УГМК. Как уточнили в компании, Ольховская — «эксперт по вагоностроению, а также по портовым и железнодорожным проектам» и по-прежнему является гендиректором ООО «Универсальная логистика», которое управляет «Восточным портом» и «Ростерминалуглем» (еще в 2022 году эти проекты находились в периметре УГМК или ее экс-акционеров, но затем сменили владельцев). В УГМК сделки ее бывших акционеров не комментируют.