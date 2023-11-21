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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Бизнес ,  
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Банк «Траст» продал две нефтедобывающие компании за 20 млрд руб.

Банк «Траст» продал нефтедобывающие компании «Инга» и «Транс-Ойл» за ₽20 млрд
Речь идет о компаниях «Инга» и «Транс-Ойл». У них есть лицензии на добычу нефти и газа на Красноленинском месторождении в Югре. Стартовая цена активов на торгах была в 2,6 раза ниже итоговой. Покупателя «Траст» не раскрывает
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» продал две нефтедобывающие компании — «Инга» и «Транс-Ойл» — более чем за 20 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении банка. Это в 2,6 раза больше стартовой цены, установленной на открытых торгах.

«Инга» — владелец лицензий на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках Красноленинского месторождения; «Транс-Ойл» — на Пальяновском участке (юго-восточная часть). Месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе. Их извлекаемые запасы — 127 млн т нефти и 23 млрд куб. м газа. За прошлый год было добыто 120 тыс. т нефти

«У компаний есть вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод. К кустовым площадкам есть подъезд круглый год», — сказано в сообщении.

В ответ на вопрос РБК о покупателе активов в «Трасте» сообщили, что эту информацию не раскрывают.

Обе компании «Траст» получил у сибирской нефтяной компании Ruspetro в рамках ее банкротства. В 2021 году Арбитражный суд Москвы по заявлению «Траста» признал банкротом АО «Руспетро» из-за долга в размере около 11,4 млрд руб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Траст» нефтедобыча

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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