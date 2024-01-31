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Объединенную вагонную компанию возглавит экс-топ-менеджер УГМК

Ирина Ольховская возглавит Объединенную вагонную компанию
Совет директоров Объединенной вагонной компании избрал на пост гендиректора холдинга Ирину Ольховскую. В декабре компания сменила владельца — банк «Траст» продал ее «профильному инвестору»
Ирина Ольховская
Ирина Ольховская (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Согласно решению совета директоров Объединенной вагонной компании (ОВК), с 1 февраля гендиректором холдинга назначена Ирина Ольховская, которая до этого занимала должность первого заместителя гендиректора холдинга, а также представляет правление и входит в состав совета директоров компании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ОВК. До прихода в ОВК Ольховская работала директором по портовым и железнодорожным проектам Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

В новом статусе Ольховская планирует «обеспечить стратегическое развитие компании». По словам представителя холдинга, среди планов нового гендиректора — повышение «производственной устойчивости» бизнеса и уровня взаимодействия с потребителями.

«Перед нашей компанией стоят амбициозные цели: нарастить объемы производства, сохранить лидерство в выпуске флагманских продуктов и продолжить развитие научно-технического потенциала», — говорит Ольховская. Большое внимание, добавляет она, будет уделено профессиональному росту и социальной поддержке сотрудников предприятия «на всех уровнях», благодаря которым холдинг сохраняет статус крупнейшего производителя вагонов на пространстве 1520 (1520 мм — ширина колеи на постсоветском пространстве).

Ранее, в декабре 2023 года, стало известно, что банк непрофильных активов «Траст» продал принадлежащий ему пакет акций Объединенной вагонной компании профильному инвестору. Об этом в интервью РБК рассказал предправления кредитной организации Александр Соколов. По его словам, это была прямая продажа без объявления торгов, которые обычно проводит «Траст» при реализации активов. Детали сделки при этом не раскрывались.

По словам Соколова, «Траст» продал права требования по кредитам и пакет акций ОВК (93,6%), который был сформирован в результате допэмиссии. «Сделка закрыта, деньги пришли. Детали раскрывать не буду», — сказал Соколов. Он объяснил нежелание называть покупателя ОВК соображениями «важности этой сделки для государства».

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