Объединенная вагонная компания сменила владельца

«Траст» продал контрольный пакет (93,6%) в Объединенной вагонной компании профильному инвестору, сообщил в интервью РБК глава банка Александр Соколов. Покупателя он не раскрыл, сославшись на «важность сделки для государства»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Банк непрофильных активов «Траст» продал принадлежащий ему пакет акций Объединенной вагонной компании (ОВК) профильному инвестору, рассказал в интервью РБК предправления кредитной организации Александр Соколов. По его словам, это была прямая продажа без объявления торгов, которые обычно проводит «Траст» при реализации активов.

«Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии. Сделка закрыта, деньги пришли. Детали раскрывать не буду», — сказал Соколов. Он объяснил нежелание называть покупателя ОВК соображениями «важности этой сделки для государства».

«Это системообразующее предприятие в вагоностроении, ОВК на сегодня занимает более 80% рынка в сегменте инновационного вагоностроения. Объективно для страны это стратегический актив, продажа которого идет несколько по другой траектории, нежели чем других активов, которые «Траст» реализует на открытых торгах. Скажу только, что инвестор профильный», — отметил Соколов.

Как «Траст» стал собственником производителя вагонов

ОВК — крупнейший в России производитель грузовых вагонов повышенной грузоподъемности. В холдинг входит Тихвинский вагоностроительный завод, машиностроительное предприятие «ТихвинХимМаш», предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения «ТихвинСпецМаш», крупнейший производитель пружин в России НПЦ «Пружина», лизинговая компания Rail 1520, сборочный завод ТСЗ «Титран-Экспресс» и ВНИИ транспортных технологий.

ОВК была создана в 2012 году группой «ИСТ» Александра Несиса (с 2013 года ICT Holding Ltd). В 2015 году компания провела IPO на Мосбирже, а потом неоднократно проводила SPO. Организатором размещений был банк «Открытие». Так акции ОВК оказались на балансе самого «Открытия», а также структур, связанных с акционерами банка или банками так называемого московского кольца.

В 2017 году «Открытие» и другие участники «московского кольца» (Бинбанк, Промсвязьбанк) попали на санацию и перешли под контроль ЦБ. Тогда же ОВК столкнулась со снижением финансовых результатов из-за ухудшения внешней конъюнктуры и отмены госсубсидий. Агентство «Эксперт РА» указывало на риски возникновения акционерного конфликта в ОВК, которые реализовались. К тому моменту изначальный собственник и инвестор ICT Group Ltd вышел из капитала компании, ключевым акционером и кредитором ОВК оказался банк «Открытие», но значительные пакеты были у структур бизнесменов, к которым предъявлялись финансовые претензии после санации банков «московского кольца». Кроме того, у ОВК был значительный долг по кредитам перед «Открытием», который пришлось реструктурировать.

«Траст» вошел в состав акционеров ОВК летом 2019 года — бумаги были переданы по отступному в счет задолженности «Открытие Холдинг» перед банком. В дальнейшем «Траст» наращивал долю в компании.

Что еще известно о сделке

«Открытие» и «Траст» планировали выйти из ОВК, как только сложится «благоприятная конъюнктура», говорил в интервью РБК в 2021 году Соколов. К тому моменту «дочка» компании «ОВК Финанс» допустила технический дефолт по облигациям, позднее она была признана банкротом.

Финансовое положение Объединенной вагонной компании улучшилось, прокомментировал ситуацию на момент сделки Соколов: «Мы уже видим бизнес-план компании на следующий год в высокой степени готовности: там очень хорошие показатели, очень существенный рост выручки. Это результат тех мероприятий, которые мы реализовывали последние годы». Он добавил, что одновременно с подготовкой к продаже часть долга ОВК была конвертирована в капитал, а права требования по облигациям дефолтной «ОВК Финанс» останутся у «Траста». Агентство «Эксперт РА» оценивало эти обязательства в 16,8 млрд руб.

В сентябре ОВК сообщила о проведении допэмиссии акций на 12,5 млрд руб. Одна из целей — снижение долговой нагрузки компании. На 30 июня 2023 года финансовый долг холдинга составлял 71,7 млрд руб., согласно отчетности по МСФО. Размещение выкупил «Траст», в результате доля банка в капитале ОВК стала контрольной (93,6%). По последним раскрывавшимся данным, доля «Траста» до допэмиссии составляла 27,76%. Осенью ОВК также сменила гендиректора: вместо экс-зампреда ВТБ Дмитрия Олюнина руководителем компании стал Сергей Лимаренко, работавший в холдинге на должности замгендиректора по финансам. Одной из задач Лимаренко стала подготовка компании к продаже.

В результате допэмиссии ОВК погасила долги перед «Трастом» на 26,2 млрд руб., кредитные обязательства холдинга сократились до 16,3 млрд руб., указывали аналитики «Эксперт РА».

«Текущая рыночная ситуация, характеризующаяся дефицитом подвижного состава на сетях РЖД, способствует улучшению продаж и оздоровлению финансовых результатов группы», — говорится в последнем рейтинговом обзоре агентства. По итогам первой половины 2023 года выручка ОВК увеличилась на 24% год к году, а валовая прибыль составила 2 млрд руб. против валового убытка в 0,3 млрд руб. годом ранее.