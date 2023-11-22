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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Бизнес ,  
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Банк «Траст» увеличил долю в капитале ОВК до 93,6%

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» приобрел акции Объединенной вагонной компании (ОВК) на сумму 25 млрд руб. — теперь доля банка в капитале компании составляет 93,6%, сообщила пресс-служба холдинга. До сделки «Трасту» принадлежало 27,76% акций компании.

«По результатам реализации преимущественного права и внебиржевого размещения компания привлекла 25,95 млрд руб. и разместила около 2,79 млрд акций», — говорится в сообщении.

Средства, привлеченные в результате допэмиссии, пойдут на снижение кредитной нагрузки ОВК. Оставшаяся часть будет направлена на реализацию инвестпрограммы, в том числе на «повышение собственной производственной автономии в условиях импортозамещения». Совокупный объем размещения составил 12,5 млрд акций, каждая по цене 9,3 руб. номиналом 1 руб.

Параметры инвестпрограммы ОВК пока не раскрывает, сообщил РБК представитель корпорации. В пресс-службе «Траста» отказались от комментариев.

ОВК — крупнейший в России производитель грузовых вагонов повышенной грузоподъемности. В активы холдинга входит Тихвинский вагоностроительный завод, машиностроительное предприятие «ТихвинХимМаш», предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения «ТихвинСпецМаш», крупнейший производитель пружин в России НПЦ «Пружина», лизинговая компания Rail 1520, сборочный завод ТСЗ «Титран-Экспресс» и ВНИИ транспортных технологий.

В сентябре ОВК сообщила о том, что ведет переговоры с «Трастом» по реструктуризации долга с его частичным погашением. Допэмиссия, которую рассчитывали провести до конца года, должна была помочь уменьшить чистый долг, размер которого на конец этого июня составлял 64,6 млрд руб.

«Дополнительная эмиссия нацелена прежде всего на долгосрочное развитие, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки компании и входящих в ее состав организаций, — поясняли в пресс-службе холдинга. — Успешное проведение дополнительной эмиссии акций также позволит ОВК укрепить финансовую устойчивость и реализовать масштабную инвестиционную программу, направленную в том числе на повышение собственной производственной автономии в условиях импортозамещения».

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В октябре совет директоров ОВК принял отставку гендиректора Дмитрия Олюнина. Его место занял Сергей Лимаренко, с 2021 года работающий в холдинге на должности заместителя гендиректора по финансам, также он входит в состав правления компании. Среди ключевых задач, поставленных перед новым руководителем, — дальнейшее развитие производственного направления и совместная с «Трастом» подготовка сделки по продаже компании.

Ранее «Траст» совместно с банком «Открытие» владел 52,1% акций ОВК. В конце августа 2021 года в кулуарах выставки «PRO//Движение.Экспо» Тимофей Хряпов, тогда занимавший должность гендиректора ОВК, сказал журналистам о намерении акционеров выйти из капитала холдинга.

«В течение двух-трех лет [Тихвинский вагоностроительный] завод будет продан стратегическому инвестору без долгов и с положительной динамикой денежных потоков. «Траст» и «Открытие» продадут компанию целиком. Для банков это непрофильный актив, их основная задача была расчистить долговой периметр и вернуть в баланс средства, выданные в свое время в виде кредитов», — говорил Хряпов.

По словам председателя совета директоров «Траста» Александра Соколова, банк рассчитывал оставаться в доле до конца этого года. «Надо дождаться, когда вагоностроительная отрасль выйдет из пике и ситуация нормализуется», — пояснял он.

По итогам второго квартала 2023 года выручка и чистая прибыль ОВК составили 1,36 млрд и 213,4 млн руб. соответственно.

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Теги
Виктория Елетина
«Траст» Объединенная вагонная компания Акции

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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