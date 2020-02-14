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Минфин США раскрыл основания для введения санкций против Олега Дерипаски

Что OFAC считает действиями бизнесмена в интересах Владимира Путина
Министерство финансов США раскрыло — какими именно основаниями оно руководствовалось при введении санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски. Сам бизнесмен назвал их «очередной брехней»
Олег Дерипаска (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Министерство финансов США объяснило введение санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски, чье состояние Forbes оценивает в $4,6 млрд, участием бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансированием ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, а также номинальным владением активами и участием в отмывании средств «в интересах Путина». Об этом говорится в письме Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США (курирует финансовые санкции), направленном адвокатам Дерипаски. Двухстраничное письмо опубликовала газета The Financial Times, но в официальной базе документов по судебному иску Дерипаски к Минфину США его нет.

FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски
Общество

Источники информации о якобы деятельности Дерипаски в интересах Путина OFAC не раскрывает. Все шесть фактов, перечисленных OFAC, подаются со ссылкой на некие «сообщения» (reported / reportedly). РБК направил запрос в OFAC. Представитель Дерипаски подтвердил РБК, что OFAC прислал это письмо юристам бизнесмена.

Несмотря на то что Дерипаска еще год назад через суд потребовал от OFAC снять с него санкции и предоставить основания для их введения, Минфин США пока раскрывал только общую информацию о том, что бизнесмен якобы купил завод в Черногории в 2005 году по поручению Путина.

Дерипаска подал в суд на Минфин США
Политика

Какие шесть причин для санкций использовал Минфин США

В документе OFAC приводит шесть оснований для введения санкций против Дерипаски.

  • Ведомство указывает на тот факт, что в конце января 2012 года бывший на тот момент премьер-министром Владимир Путин призвал российских олигархов профинансировать стройку к Олимпиаде в Сочи 2014 года. Дерипаска инвестировал в такие проекты $800 млн.

К зимней Олимпиаде 2014 года «Базэл», принадлежащий Дерипаске, построил 2,7 тыс. апартаментов, в которых во время соревнований жили спортсмены. По данным ВЭБа, стоимость проекта составила 25,3 млрд руб., из которых 22,3 млрд руб. компания Дерипаски заняла в ВЭБе. При этом, как писал Forbes, крупнейшим инвестором в олимпийские объекты был Владимир Потанин, вложивший в горнолыжный курорт «Роза Хутор» 68,4 млрд руб. В олимпийской стройке участвовал и Виктор Вексельберг (находится под санкциями США), не скрывавший, что оказался в проекте не по своей воле, а по предложению государства.

  • По состоянию на конец января 2018 года Дерипаска якобы финансировал некие проекты по просьбе Путина и высокопоставленных представителей власти. Никаких деталей об этих проектах не приводится.

По открытым данным известно, что благодаря вмешательству Путина в 2009 году возобновил работу Пикалевский глиноземный завод (ПГЗ), принадлежащий «Базэлцементу» Дерипаски. Кроме того, Путин одобрил кредит для ГАЗа (входит в «Русские машины» Дерипаски) в 2011 году. «В праздники принято приносить подарки, и мы сегодня с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] пришли с подарком», — сказал тогда Путин, имея в виду кредит от группы ВТБ на 38 млрд руб. Однако предоставила его ГАЗу кипрская Scutellaria, собственники которой неизвестны. С 2018 года (когда США ввели санкции) ГАЗ перестал публиковать отчетность, ссылаясь на разрешение правительства засекречивать корпоративные материалы из-за санкционных рисков.

  • OFAC указывает на сообщения о том, что Дерипаска якобы отменил IPO компании ГАЗ, чтобы скрыть использование компании для отмывания средств в интересах Путина.

Сообщения о возможном выходе ГАЗа на IPO были в 2006 году. Затем компания его несколько раз переносила, пока в 2008 году не начался мировой финансовый кризис. С 2017 года переговоры о покупке доли в ГАЗ вел немецкий концерн Volkswagen, но свернул эти планы из-за санкций против компаний Дерипаски.

  • OFAC утверждает, что в декабре 2016 года Дерипаска был одним из тех, кто владел активами и участвовал в отмывании денег в интересах Путина.

Обвинения Путина в коррупции и личном обогащении не новы: еще в 2014 году Минфин США, внося Геннадия Тимченко в санкционный список, выдвигал версию о том, что у Путина «есть инвестиции в Gunvor» (швейцарский нефтетрейдер) и что якобы «он может иметь доступ к денежным средствам» компании. Gunvor, «по слухам, является одним из источников незадекларированного богатства Путина», говорилось в конфиденциальной дипломатической депеше 2008 года, опубликованной WikiLeaks. Наконец, в 2016 году куратор санкций в Минфине США Адам Шубин заявил Би-би-си, что Путин «коррумпирован» и правительство США давно знает об этом.

Gunvor опровергал утверждения о связи компании с Путиным. «Что касается заявления о Путине, это вопиющая ложь, мы не видели никаких свидетельств в поддержку этого заявления», — сообщали РБК в Gunvor в 2014 году. «Президент Путин никогда не имел никаких долей, инвестиций в Gunvor и вообще не был связан с компанией прямо или косвенно», — заявлял представитель Gunvor позднее.

Новая волна коррупционных подозрений поднялась в 2016 году в связи с утечкой «панамского досье» (документов панамских офшорных компаний). В документах, в частности, фигурировал виолончелист Сергей Ролдугин, которого Путин называл  своим другом. Ролдугин числился собственником нескольких офшорных фирм, которые якобы получали крупные суммы денег от других офшоров и распределяли их между другими компаниями. Сам Путин говорил, что никакой коррупционной составляющей в этих утечках нет, подчеркивая, что его имя в материалах «панамского досье» не встречается.

  • В июле 2011 года бизнес Дерипаски «по некоторым сведениям», доступным OFAC, использовался (как минимум однажды) для прикрытия перевода средств «для личного использования» Путина, занимавшего тогда пост главы правительства России.
  • Наконец, в конце 2004 года Дерипаска участвовал во встрече высокопоставленных представителей России и Киргизии, в ходе которой бизнесмен якобы выполнял устные инструкции Путина.

UC Rusal Дерипаски еще в 2004 году получила разрешение от тогдашнего президента Киргизии Аскара Акаева на строительство завода и двух Камбаратинских ГЭС. Проект Акаев оценил в $2 млрд, он мог быть реализован совместно с РАО «ЕЭС России». В 2005 году новый глава республики Курманбек Бакиев подтвердил намерение сотрудничать с Дерипаской. Однако, по данным СМИ, Дерипаска не смог договориться с его сыном.

Что про выводы Минфина думает Олег Дерипаска

На своем Telegram-канале статью FT Дерипаска прокомментировал так: «Очередная порция брехни». «Какие деньги? Он мне ручку на десять минут не доверил», — написал бизнесмен (фразу «только авторучку мне верните сюда», обращенную к Дерипаске, российский президент произнес в 2009-м, когда проводил совещание по проблеме Пикалево, где расположен завод «Базэл-Цемент»).

«Это просто слухи и необоснованные сплетни, которые отклонил бы любой суд мира», — передал представитель Дерипаски его слова. Бизнесмен уверен, что OFAC на самом деле нечего ему предъявить и дело против него демонстрирует нарушение прав человека и сфабриковано в целях американского правового влияния в политических целях. «Над этими обвинениями можно было бы посмеяться, если бы не тот факт, что в результате на карту поставлены сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире», — заявил Дерипаска. РБК направил запрос представителю президента России. В комментарии FT Песков опроверг обвинения: «Это неправда».

В мае 2019 года Песков также комментировал первую порцию обвинений в связи Путина и Дерипаски так: «Ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах. Тем более никогда президент Путин не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов».

Все ли основания озвучил Минфин

OFAC предоставил очень скупые выводы из расследований, не раскрывая источников и деталей из-за чувствительности темы, полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Поскольку Дерипаска не является гражданином США, ведомство не обязано снабжать его доскональной информацией, которая может потребоваться для защиты его прав в суде, заметил он.

По словам управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, OFAC использует сложные вопросники и переписку, а также собирает и анализирует информацию из Интернета, которая находится в открытом доступе. «Формулировки оснований содержат оговорку «согласно имеющимся сведениям» и в части «не охраняемой адвокатской тайной и не секретной». Можно предположить, что это не единственные основания которые принимались во внимание», — замечает эксперт, предполагая, что другие данные могли быть засекречены.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Иван Ткачёв
Теги: минфин США, Олег Дерипаска
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